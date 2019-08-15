Футбол

«Рома» договорилась с Ловреном о личном контрактеЧемпионат 13:33

Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта. Мерсисайдский клуб готов принять предложение римлян о трансфере, сообщает Sky Sport Italia.
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«Рома» договорилась с Ловреном о личном контракте

Чемпионат13:33

Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»

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Газета.Ru12:53

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Soccer.ru12:54

Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»

Матч ТВ12:15
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Футбол

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Встреча прошла на стадионе AXA - Мунисипал-ди-Брага в Португалии и завершилась со счетом 3:1. В составе Браги голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67, пен).
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
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Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
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Решение США ввести новые пошлины в 10% на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год является отходом от диалога, китайская сторона вынуждена принять ответные меры, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.
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Президент Аргентины принял беспрецедентное в истории страны решение - отменить НДС на продукты питания.
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Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
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Молодёжка «Оренбурга» набрала первые очки, обыграв «Сочи»

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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
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Деян Ловрен
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома». Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный.
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