Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта. Мерсисайдский клуб готов принять предложение римлян о трансфере, сообщает Sky Sport Italia.

«Рома» договорилась с Ловреном о личном контракте

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