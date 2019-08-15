Футбол

«Рома» договорилась с Ловреном о личном контрактеЧемпионат 13:33

Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта. Мерсисайдский клуб готов принять предложение римлян о трансфере, сообщает Sky Sport Italia.
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Защитник «Ливерпуля» договорился о контракте с «Ромой»

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