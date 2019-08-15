Футбол
«Рома» договорилась с Ловреном о личном контрактеЧемпионат 13:33
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта. Мерсисайдский клуб готов принять предложение римлян о трансфере, сообщает Sky Sport Italia.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
Политика
В США заявили, что Украина может претендовать на членство в НАТО
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Украина может претендовать на членство в НАТО.
Обновлено в 05:08
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Армия и оружие
Украинские каратели раскритиковали «домики от Зеленского»
Модульные домики для солдат ВСУ, которые с помпой представили Зеленскому, оказались абсолютно непригодны для использования на фронте.
Обновлено в 13:00
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Происшествия
На севере Москвы произошёл пожар в ангаре
На севере Москвы произошёл пожар площадью 400 кв. м в металлическом одноэтажном ангаре, расположенном на Талдомской улице.
Обновлено в 13:42
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд выпустил из СИЗО еще одного фигуранта дела Baring Vostok
Еще один фигурант дела о мошенничестве Baring Vostok Филипп Дельпаль вышел из СИЗО под домашний арест.
Обновлено в 08:57
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Бут прокомментировал смерть Эпштейна в тюрьме США
Россиянин Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок заключения в США, прокомментировал RT смерть американского миллиардера Джеффри Эпштейна в тюрьме США.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Лев Прыгунов после смерти жены отдал родного сына в интернат
После рождения сына Романа, появившегося на свет в 1969 году, отношения между супругами разладились.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Жуковском работала система отпугивания птиц в момент взлета А-321
При взлете из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели.
Обновлено в 05:09
Авто
Новый Bugatti рассекретили за день до премьеры
Суперкар был построен специально для конкурса элегантности в Пеббл-Бич. Полное же название новинки — Bugatti EB110 Super Sport Hommage.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Более 50 заключенных пострадали в беспорядках в тюрьме в Калифорнии
Обновлено вчера в 20:35
Теннис
Хачанов считает, что у Кирьоса проблемы с головой
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поведение австралийца Ника Кирьоса во время их поединка.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В Сети появились сообщения о сбитом Су-22 в Сирии
Обновлено вчера в 11:22
Спорт
Италию могут отстранить от Олимпиады-2020
Италия может быть отстранена от участия в Олимпиаде-2020 в Токио.
Обновлено в 12:47
Хоккей
«Сибирь» обыграла команду из Чехии в товарищеском матче
«Сибирь» обыграла чешскую команду «Хомутов» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:56
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:22