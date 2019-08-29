Защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг следующий сезон может провести в Серии А. Им предметно интересуется «Рома». Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Рома» практически договорилась с «Манчестер Юнайтед» по аренде Криса Смоллинга.

Политика Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Энергетика Польша решила продавать Украине доставленный из США газ В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Общество ФБК сообщил о квартире губернатора Беглова за 150 млн рублей Фонд борьбы с коррупцией обнаружил данные о квартире площадью 150,6 квадратных метра в Москве, которая зарегистрирована на имя Александра Дмитриевича Беглова — полного тезку исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Происшествия Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Порошенко готовит переворот, полагают в Раде Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.

Здоровье Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.

Политика Идущего в Москву якутского шамана остановили бурятские коллеги Шамана из Якутии, идущего в Москву «изгонять бесов» из Владимира Путина, остановила бурятская община «Тэнгэри».

Футбол Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо» Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Авто Renault Arkana появился в российском каршеринге Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.

Шоу-бизнес Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд» Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Энергетика «Газпром» с 1 октября повысит зарплаты своим сотрудникам на 15% Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО Газпром, - цитирует его издание Вести.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Технологии АСИ окажет информационную и консультационную поддержку 10 технологическим проектам Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет информационную, консультационную и административную поддержку 10 технологическим проектам, отобранным рабочей группой "Бизнес-проекты" экспертного совета агентства.

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Армия и оружие На МАКС показали уникальный Су-47 На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".

Политика 200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.