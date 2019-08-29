Футбол
Bookmaker-ratings.ru«Рома» арендует защитника «Манчестер Юнайтед» Смоллинга
Защитник «красных дьяволов» Крис Смоллинг следующий сезон может провести в Серии А. Им предметно интересуется «Рома». Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, «Рома» практически договорилась с «Манчестер Юнайтед» по аренде Криса Смоллинга.
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Авто
В РФ вырос спрос на мощные автомобили
Автоновости дня 02:15
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.
RT на русском 09:08
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Общество
ФБК сообщил о квартире губернатора Беглова за 150 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил данные о квартире площадью 150,6 квадратных метра в Москве, которая зарегистрирована на имя Александра Дмитриевича Беглова — полного тезку исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
Полит.ру вчера в 11:59
Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Политика
Порошенко готовит переворот, полагают в Раде
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел.
REGNUM 08:39
Здоровье
Главный диетолог Минздрава РФ назвал два закона недопущения ожирения
Проблему лишнего потребления калорий россиянами и ожирения можно решить, выполняя всего два правила здорового питания.
ФАН 01:32
Политика
Идущего в Москву якутского шамана остановили бурятские коллеги
Шамана из Якутии, идущего в Москву «изгонять бесов» из Владимира Путина, остановила бурятская община «Тэнгэри».
Собеседник 06:09
Футбол
Игрок «Дженоа» перейдет в «Динамо»
Московское "Динамо" достигло договоренности о переходе полузащитника "Дженоа" Оскара Хильемарка, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Газета.Ru 08:20
Авто
Renault Arkana появился в российском каршеринге
Как отмечает директор по корпоративным продажам Renault Россия Надежда Фролова, появление Renault Arkana в автопарке компании «Аренда Авто» поможет быстрее познакомить потенциальных клиентов с новым купе-кроссовером в разных регионах России.
Автостат 07:43
Шоу-бизнес
Пригожин назвал отличия Бузовой и Волочковой от «настоящих звезд»
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин объяснил журналистам главные отличия "настоящих звезд" эстрады от таких желающих выделиться любой публичных личностей, как телеведущая Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова, сообщает "Вечерняя Москва".
Московский Комсомолец вчера в 20:23
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
Газета.Ru вчера в 20:49
Энергетика
«Газпром» с 1 октября повысит зарплаты своим сотрудникам на 15%
Принято решение с 1 октября этого года на 15% повысить тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах ПАО Газпром, - цитирует его издание Вести.
Znak.com 07:54
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Технологии
АСИ окажет информационную и консультационную поддержку 10 технологическим проектам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) окажет информационную, консультационную и административную поддержку 10 технологическим проектам, отобранным рабочей группой "Бизнес-проекты" экспертного совета агентства.
ТАСС 08:13
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Хоккей
«Витязь» обыграл «Динамо» в последнем матче перед сезоном КХЛ
РИА Новости 08:27
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Политика
200 компаний попросили Трампа отменить пошлины на китайские товары
Более 200 крупных компаний, включая Adidas, Nike, Crocs и Converse, направили президенту США Дональду Трампу письмо с предложением отменить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в ближайшее воскресенье.
Московский Комсомолец вчера в 18:57
Футбол
«Зенит» арендовал 18-летнего игрока «Ахмата»
Полузащитник «Ахмата» Владимир Хубулов продолжит карьеру в «Зените». Клубы заключили арендное соглашение до конца сезона.
Sportbox.RU 07:03