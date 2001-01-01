Как сообщает Sky Italia, «Рома» близка к подписанию форварда. Он будет арендован до конца сезона с правом выкупа следующим летом.

Происшествия У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.

Политика Кремль ответил на отказ мексиканской Interjet от SSJ100 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi SuperJet 100, о котором сообщили СМИ, как-либо вредит имиджу российского самолета.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Экономика Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о сокращенной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду оценить возможность введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Кино С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей Конкурсный управляющий "Русской фильм группы" (РФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета "Ведомости".

Шоу-бизнес После слухов о раке мозга Анастасия Заворотнюк отменила спектакль В Сети недавно начали массово появляться слухи, что у 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружен рак мозга.

Армия и оружие Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США Президент России Владимир Путин поручил принять «исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа» на испытания США новой ракеты Tomahawk, дальность полета которой составляет более 500 км. Такое заявление президент сделал на совещании с постоянными членами Совета безопасности (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

Происшествия В Краснодаре локализовали пожар на кровле склада Спасатели локализовали пожар на кровле склада в Краснодаре на площади 250 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Кино Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».

Происшествия Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.

Здоровье В Нижнем Тагиле написали заявление на увольнение все хирурги больницы В Нижнем Тагиле, в больнице на Вагонке, шесть хирургов написали заявления на увольнение.

Общество AliExpress допустил для России возврат товара без объяснения причин Российские клиенты виртуальной торговой площадки AliExpress получили возможность возвращать некоторые виды товаров продавцам в Китае, не объясняя причин.

Политика В Кремле заявили о налаживании диалога между Путиным и Зеленским Кремль констатирует налаживание контакта в развитии договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Экономика Hasbro покупает владельца мультсериала «Свинка Пеппа» за $4 млрд Американский производитель игрушек Hasbro покупает медиакомпанию Entertainment One (eOne), которой в числе прочего принадлежат права на популярный мультсериал «Свинка Пеппа».

Технологии Метрополитен Новосибирска обновил сайт Новосибирский метрополитен запустил новую версию сайта. Отмечается, что сайт стал более информативен и удобен в пользовании.

Авто Toyota анонсировала сборку нового RAV4 в России В России RAV4 будут оснащать двумя новыми "атмосферниками" Dynamic Force объемом 2 л или 2,5 л с комбинированным впрыском топлива, развивающими 150 л.с. и 200 л.с. соответственно.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.

Политика Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ «В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Происшествия Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану вызвали в суд скорую помощь Судья Лефортовского суда Москвы в пятницу решила лично вызвать скорую помощь обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России В статье говорилось, что опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов денге, чикунгунья, зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму.

Музыка Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.

Футбол Лидеры «Барселоны» недовольны руководством клуба в ситуации с трансфером Неймара Ведущие футболисты испанской «Барселоны» считают, что руководство клуба прикладывает недостаточно усилий для возвращения нападающего «ПСЖ» Неймара.

Армия и оружие Российская «Армата» оказалась небоеспособной До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».