Футбол
«Рома» арендует у «Атлетико» КалиничаСпорт-Экспресс 01:10
Как сообщает Sky Italia, «Рома» близка к подписанию форварда. Он будет арендован до конца сезона с правом выкупа следующим летом.
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Политика
Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено вчера в 10:41
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено вчера в 04:51
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Конкурсный управляющий «Русской фильм группы» (PФГ) обратился с иском в Арбитражный суд Москвы о взыскании с китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера 216,6 млн рублей, сообщает в пятницу, 23 августа, газета «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Лайма Вайкуле и Игорь Крутой стали крестными дочери композитора Раймонда Паульса в 1994 году.
Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес
Накануне 55-летия Алена Апина призналась, что любит и любима
В честь юбилея Апина не планирует устраивать пышных торжеств. Свой 55-й день рождения она встретит в Челябинске, во время гастрольного тура.
Обновлено вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Богомолов назвал Собчак будущей женой
В интервью «Московскому комсомольцу» режиссер назвал журналистку своей будущей женой. А еще снова признался ей в чувствах.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании дома родителей Зеленского
Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов, в том числе дома родителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба Криворожского отдела полиции изданию "Первый городской".
Обновлено в 02:38
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено вчера в 12:16
Общество
Первый свадебный замок срезали с Крымского моста
Сотрудники службы эксплуатации убрали первый свадебный замок с моста через Керченский пролив.
Обновлено в 02:15
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле.
Обновлено в 00:46
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Общество
В Британии нашли капсулу времени с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Корабли ТОФ в ходе учений «уничтожили» субмарину условного противника
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что корабли ТОФ в ходе учений в Японском море обнаружили и «уничтожили» субмарину условного противника.
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США
Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.
Обновлено в 01:16
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Технологии
Президент и генеральный директор HP покинет компанию
Компания HP сообщила об уходе президента и генерального директора Дайона Вайслера. Он покинет занимаемые должности с 1 ноября.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Полиция задержала в Сочи пятерых участников ночной перестрелки в Краснодаре, в которой погиб мужчина, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.
Обновлено в 03:26
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Политика
МИД Украины рассказал о новом стиле Зеленского в переговорах с Путиным
Прямые переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Зеленского являются новым подходом президента Украины к решению конфликта.
Обновлено в 03:09
Общество
Майские указы по зарплатам срывают большинство регионов России
Полностью выполнять майские указы 2012 года о повышении зарплат бюджетников до средних по региону по итогам первой половины 2019 года продолжили только четыре субъекта Российской Федерации.
Обновлено в 02:12
Гаджеты
В 2020 году в КНР будет продано до 70% мирового рынка 5G-смартфонов
В целом в компании уверены, что после выхода их процессора 70% 5G смартфонов будут продавать в Китае.
Обновлено в 03:04
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты
Обновлено вчера в 17:19
Общество
Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии
Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют на репродуктивное здоровье женщин и мужчин.
Обновлено в 00:22
Политика
YouTube удалил более 200 видео из-за протестов в Гонконге
Администрация YouTube удалила более 200 видео на этой неделе, которые якобы недостоверно информируют о проходящих в Гонконге протестах, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40