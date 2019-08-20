Футбол

«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»Sports.ru 05:39

«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.
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«Рома» арендует у «Челси» Дзаппакосту

Sport24.ru06:00

«Рома» арендует защитника «Челси» Дзаппакосту

REGNUM08:23

«Челси» и «Рома» договорились об аренде Дзаппакосты

Матч ТВ05:22

Дзаппакоста будет арендован «Ромой»

Спорт-Экспресс06:20

«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»

Sports.ru05:39

«Челси» и «Рома» договорились об аренде Дзаппакосты

Sportbox.RU05:22

«Рома» арендует футболиста «Челси»

ProstoProSport06:51
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Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие

Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Две расположенные в России станции мониторинга ядерных испытаний — в якутском поселке Пеледуй и в городе Билибино на Чукотке — возобновили передачу данных, сообщил исполнительный секретарь организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.
Обновлено в 09:17
Общество

В Рособрнадзоре исключили запрет на использование телефонов в школах

Предложения об использовании телефонов в школах ни в коем случае не предполагают запрета на гаджеты, а являются лишь рекомендацией по их использованию.
Обновлено в 08:41
Экономика

«Тинькофф» отказался от крупнейшей сделки на офисном рынке Москвы

Планировалось, что штаб-квартира "Тинькофф" займет на территории БЦ более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. Офисный центр "Акватория" строится по адресу: Ленинградское шоссе, д. 69.
Обновлено в 03:35
Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

Обновлено вчера в 11:26
Политика

Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста

Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро

Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Политика

Профсоюз «Учитель» призвал московских педагогов не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму

Независимый профсоюз "Учитель" призвал московских педагогов не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие

Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Обновлено в 03:21
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

В Челябинске скончалась одна из пострадавших при ДТП с микроавтобусом

Семнадцатилетняя девушка, пострадавшая после столкновения мусоровоза и микроавтобуса с пассажирами ночью во вторник в Челябинске, умерла в больнице, в лечебных учреждениях остаются еще пять пострадавших, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Женщина с дочерью получили травмы под поездом в Новгородской области

Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Британские истребители перехватили два российских Су-30 над Балтикой

Представители Министерства обороны Великобритании опубликовали в «Твиттере» сообщение, согласно которому ВВС страны вчера, 19 августа, осуществили перехват двух истребителей Су-30 ВКС РФ.
Обновлено в 02:38
Экономика

Суд арестовал счета петербургского миллиардера Александра Кашина

Арбитражный суд Петербурга арестовал счета и имущество бизнесмена Александра Кашина, постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 07:35
Экономика

Россияне стали брать меньше микрозаймов

Россияне во втором квартале 2019 года стали брать меньше микрозаймов, свидетельствуют данные исследования компании "Эквифакс".
Обновлено в 03:30
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Экономика

Прибыль Xiaomi во втором квартале не оправдала прогнозов

Прибыль китайского производителя электроники Xiaomi Corp не оправдала ожиданий во втором квартале 2019 года на фоне слабого спроса на смартфоны в условиях замедления экономики КНР.
Обновлено в 07:52
Политика

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Обновлено в 08:08
Общество

В России рождаемость увеличилась только в двух регионах

В столице рождаемость увеличилась на 5,9%, в Карачаево-Черкесии – 4,7%. Уточняется, что за первое полугодие текущего года рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек.
Обновлено вчера в 15:37
Общество

Составлен рейтинг самых тихих российских городов

Самыми тихими городами страны были признаны Гурьевск (Калининградская область, в среднем 8,4 балла), Ейск (Краснодарский край, 7,9) и Михайловск (Ставропольский край, 7,8).
Обновлено вчера в 03:33
Гаджеты

Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor оценен в $4000

Обновлено вчера в 16:08
Политика

Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании

Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Опубликованы фотографии салона и кабины севшего в поле A321

Телеканал «360» опубликовал фотографии салона и кабины пилотов севшего в подмосковном кукурузном поле самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».
Обновлено в 06:17
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

В отношении жителя Саранска, пытавшегося выбросить с третьего этажа свою пятимесячную дочь, возбуждено уголовное дело: 37-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство малолетнего.
Обновлено в 04:54
Футбол

Конов: «Зенит» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей

Трансфер полузащитника Алексея Сутормина из «Рубина» в «Зенит» стоит невероятно малых денег.
Обновлено в 03:51
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика

В России собрались изменить правила работы ломбардов

Правительство внесло в Госдуму новую версию закона о работе в России ломбардов: вводятся ограничения по размеру предельного займа, в 10 раз увеличивается минимальная стоимость вещи, которая должна быть продана на торгах, кроме того, ломбарды должны будут перерегистрироваться в ЦБ РФ по новым правилам.
Обновлено в 08:40
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Давиде Дзаппакоста
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник клуба «Челси» и сборной Италии.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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