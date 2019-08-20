Футбол

«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»Sports.ru 05:39

«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.
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«Рома» арендует у «Челси» Дзаппакосту

Sport24.ru06:00

«Челси» и «Рома» договорились об аренде Дзаппакосты

Sportbox.RU05:22

«Рома» арендует футболиста «Челси»

ProstoProSport06:51

Дзаппакоста будет арендован «Ромой»

Спорт-Экспресс06:20

«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»

Sports.ru05:39

«Рома» арендует защитника «Челси» Дзаппакосту

REGNUM08:23

«Челси» и «Рома» договорились об аренде Дзаппакосты

Матч ТВ05:22
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
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Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты

Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
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В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
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СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
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Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
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Хадсон-Одои впервые за 4 месяца занимался в общей группе «Челси»

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Обновлено в 10:21
Происшествия

Поисковики нашли следы пропавшей под Нижним Новгородом девочки

По версии следствия, 18 августа 2019 года около 14 часов из дома в деревне Степановка Вознесенского района ушла пятилетняя девочка.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Спартак-2» в большинстве победил «Енисей» в матче ФНЛ

«Енисей» потерпел поражение от «Спартака-2» в матче 9-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 0:2.
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Пётр Буслов в начале 2020 года выпустит в прокат фильм с Нагиевым

Новый фильм в жанре чёрная комедия выпустит в российский прокат режиссёр «Бумера» и сериала «Домашний арест» Пётр Буслов.
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В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
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Турция пытается остановить наступление сирийской армии в Идлибе

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Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев

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Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам модернизации в сфере здравоохранения поручил кабмину вместе с Минздравом проанализировать систему уровня заработной платы специалистов первичного звена и выяснить, справедливо ли начисляются стимулирующие выплаты.
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Реальные доходы россиян снова упали

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В начале встречи российский президент подарил Брижит Макрон букет цветов и обменялся с ней и ее супругом несколькими репликами, заявив, что ему очень приятно оказаться в форте Брегансон.
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Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной

Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
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Град и сильный ветер прогнозируют в Челябинской области 21 августа

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Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
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«Группа Тинькофф» отменила крупнейшую сделку на офисном рынке Москвы

Сделка между TCS Group Holding и Wainbridge должна была стать крупнейшей за всю историю рынка офисной недвижимости Москвы.
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Процесс сборки прототипа BMW iNext показали на видео

Тизерный видеоролик демонстрирует процесс производства прототипов нового электрического кроссовера iNext.
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Минтруд выступил против штрафов за курение на работе

В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь "равные возможности в осуществлении своих способностей к труду".
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Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР

Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу.
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Давиде Дзаппакоста
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Итальянский футболист, защитник клуба «Челси» и сборной Италии.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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