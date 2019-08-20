«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» выходит на заключительный этап заводских испытаний Первый этап заводских ходовых испытаний успешно завершился в конце июня 2019 года.

Армия и оружие В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.

Общество Названы регионы, в которых выросла рождаемость Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась в двух регионах: в Москве на 5,9% и Карачаево-Черкессии на 4,7%, следует из данных Росстата.

Армия и оружие Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

Космос Половина спутников ГЛОНАСС лишились гарантии Более половины спутников, входящих в орбитальную группировку системы ГЛОНАСС, работает за пределами установленного производителем гарантийного срока.

Происшествия Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.

Происшествия Братьям Магомедовым ужесточили обвинение Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Происшествия Вспышка листериоза зафиксирована в Испании Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.

Музыка Назарбаев снял клип на песню собственного сочинения Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сочинил и исполнил песню о родине, а также снял на нее клип.

Политика Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.

Общество ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой Турецкий военный конвой подвергся обстрелу со стороны ВВС Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Турции.

Авто В России вырос спрос на дизельные авто с пробегом Спрос на подержанные дизельные автомобили в России в 2019 году вырос на 7%. Средняя стоимость авто возросла на 13% и составила 987 000 рублей, по данным экспертов «Авито».

Происшествия В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.

Общество Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.

Наука В Китае начнут продавать клонированных котов Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Наука Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.