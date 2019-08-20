Футбол

«Рома» арендует Дзаппакосту у «Челси»Sports.ru 05:39

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«Рома» арендует Дзаппакосту без опции выкупа. Подробную статистику Дзаппакосты можно изучить здесь.
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«Рома» арендует у «Челси» Дзаппакосту

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