Футбол

«Рома» арендовала защитника «Челси» ДзаппакостуСпорт-Экспресс 13:52

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста будет играть за «Рому» первую половину сезона-2019/20 на правах аренды, информирует пресс-служба римского клуба. Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано на шесть месяцев, до января 2020 года.
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«Рома» арендовала у «Челси» Дзаппакосту

Sport24.ru14:18

«Рома» арендовала защитника «Челси»

Евро-футбол.ру15:05

«Рома» объявила об аренде защитника «Челси»

Матч ТВ14:22

Официально: «Рома» объявила об аренде Дзаппакосты

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«Рома» объявила об аренде защитника «Челси»

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«Рома» арендовала защитника «Челси» Дзаппакосту

Спорт-Экспресс13:52

«Рома» арендовала Дзаппакосту у «Челси»

Sports.ru14:31
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