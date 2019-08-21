Футбол
«Рома» арендовала защитника «Челси» ДзаппакостуСпорт-Экспресс 13:52
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста будет играть за «Рому» первую половину сезона-2019/20 на правах аренды, информирует пресс-служба римского клуба. Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано на шесть месяцев, до января 2020 года.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Гаджеты
Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake
Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.
Обновлено в 15:12
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено в 18:57
Политика
Макрон назвал условия возвращения России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации на Украине.
Обновлено в 16:20
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Культура
Кириенко, Машков и Митяев оставили автографы на надписи «Таврида-АРТ»
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты - звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи "Таврида-АРТ" на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.
Обновлено в 13:12
Политика
Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты
Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци
Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии
Ольга Шукшина связалась с лечащим врачом мамы, который срочно велел госпитализировать свою пациентку: — Утром позвонила лечащему врачу мамы Владимиру Александровичу, он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Заблокированный в шахте рабочий в Свердловской области погиб
Заблокированный из-за происшествия рабочий погиб, сообщается на сайте МЧС.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Культура
Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже
Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.
Обновлено в 15:01
Авто
Электромобилям в России разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
На разгон митингов в Москве пожаловались в ООН
Правозащитная группа «Агора» направила обращения спецдоколадчикам Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН с просьбой оценить реакцию российского государства на несогласованные акции в центре Москвы в июле-августе этого года.
Обновлено в 18:12
Экономика
Долг домохозяйств в Южной Корее растёт угрожающими темпами
Главным образом, растёт ипотечное и потребительское кредитование, отмечают аналитики.
Обновлено в 07:54
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов
В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.
Обновлено в 04:02
Общество
Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России
Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт
Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей
Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА»
Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.
Обновлено в 16:09
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:54
Экономика
Набор продуктов для семьи на месяц достиг 80 МРОТ в Венесуэле
В Венесуэле с июля в более чем 80 минимальных зарплат (порядка $220) обходится семье минимальный набор продуктов.
Обновлено в 17:05
Политика
Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений
Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний.
Обновлено в 05:22
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Армия и оружие
Шойгу сообщил об осложнении обстановки на западе и востоке России
Министр обороны отметил осложнение военно-политической обстановки на восточном направлении.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Зеленский продолжил перетасовывать украинский генералитет
Соответственно, на место Забродского в командовании ДШВ Вооруженных сил Украины Верховным Главнокомандующим (коим является президент Владимир Зеленский) назначен другой украинский генерал.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Acronis True Image 2020 резервирует данные по схеме «3-2-1»
Ключевые особенности True Image 2020: Механизм резервного копирования Acronis Dual Protection, который позволяет добиться гарантированной защиты данных, а также решает технические проблемы при медленном подключении к интернету.
Обновлено в 10:47