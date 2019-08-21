Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста будет играть за «Рому» первую половину сезона-2019/20 на правах аренды, информирует пресс-служба римского клуба. Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано на шесть месяцев, до января 2020 года.

Гаджеты Intel анонсировала мобильные процессоры Comet Lake Корпорация Intel расширила десятое поколение мобильных процессоров Core.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Политика Макрон назвал условия возвращения России в G8 Президент Франции Эммануэль Макрон назвал возвращение России в G8 стратегической ошибкой из-за неразрешенной ситуации на Украине.

Культура Кириенко, Машков и Митяев оставили автографы на надписи «Таврида-АРТ» Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты - звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи "Таврида-АРТ" на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.

Политика Путин пообещал ответ на испытания США новой ракеты Россия будет предпринимать зеркальные шаги в ответ на действия США по испытанию новой ракеты, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки в среду.

Шоу-бизнес Гарри Галкин научил отца прятаться от папарацци Гарри Галкин научил отца прятаться от навязчивых папарацци в выкопанной в песке яме.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину срочно госпитализируют в Болгарии Ольга Шукшина связалась с лечащим врачом мамы, который срочно велел госпитализировать свою пациентку: — Утром позвонила лечащему врачу мамы Владимиру Александровичу, он считает, что у нее не сердечный приступ, а нарушение мозгового кровообращения.

Армия и оружие Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа "Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.

Культура Курентзис планирует провести Дягилевский фестиваль в Париже Оба проекта объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провел детство, а в театре Шатле начинались его знаменитые «Русские сезоны», - отмечается в сообщении MusicAeterna.

Политика На разгон митингов в Москве пожаловались в ООН Правозащитная группа «Агора» направила обращения спецдоколадчикам Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН с просьбой оценить реакцию российского государства на несогласованные акции в центре Москвы в июле-августе этого года.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Происшествия При крушении вертолета в Греции погиб меценат Михаил Абрамов В результате крушения частного вертолета Agusta A-109 возле острова Порос в Греции погиб бизнесмен и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.

Общество Гидрометцентр пообещал бабье лето европейской части России Жители европейской части России в сентябре могут рассчитывать на бабье лето, но его точные даты будут спрогнозированы только в конце августа, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гаджеты Названы ноутбуки, которые чаще всего сдают в ремонт Как рассказали "РГ" в городском сервисе ремонта цифровых устройств "Чудо техники", чаще всего москвичи приносят ноутбуки ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).

Хоккей Алексей Кудашов: «Есть приблизительное понимание по звеньям СКА» Главный тренер СКА Алексей Кудашов ответил на вопросы после победы над «Торпедо» (6:1) на турнире имени Пучкова.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Футбол Олимпиакос — Краснодар 4:0 Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Экономика Набор продуктов для семьи на месяц достиг 80 МРОТ в Венесуэле В Венесуэле с июля в более чем 80 минимальных зарплат (порядка $220) обходится семье минимальный набор продуктов.

Политика Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.

Армия и оружие Зеленский продолжил перетасовывать украинский генералитет Соответственно, на место Забродского в командовании ДШВ Вооруженных сил Украины Верховным Главнокомандующим (коим является президент Владимир Зеленский) назначен другой украинский генерал.