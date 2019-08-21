Футбол
«Рома» арендовала защитника «Челси» ДзаппакостуСпорт-Экспресс 13:52
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста будет играть за «Рому» первую половину сезона-2019/20 на правах аренды, информирует пресс-служба римского клуба. Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано на шесть месяцев, до января 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Политика
Меркель и Джонсон высказались против возвращения России в G7
Канцлер Германии Ангела Меркель и Премьер Великобритании Борис Джонсон высказались против скорого возвращения России в G7 на совместной пресс-конференции, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 16:23
Политика
Трамп пообещал вернуть захваченных в Сирии террористов в Европу
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна вернет захваченных в Сирии террористов в страны их происхождения, в том числе в государства Евросоюза.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 16:09
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено в 14:02
Происшествия
В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы
Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Происшествия
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Сын 58-летнего инвалида добавил, что незадолго до случившегося отец вышел на улицу поиграть в карты.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Саратовец начал продавать кукурузу с места посадки А321
Предприимчивый житель Саратова начал продавать "ту самую кукурузу" с поля, где совершил жесткую посадку самолет "Уральских авиалиний".
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Греции футбольные фанаты избили продюсера Ruptly
Греческие футбольные фанаты напали на продюсера видеоагентства Ruptly во время съемки перед матчем Лиги чемпионов "Олимпиакос" — "Краснодар", сообщил телеканал RT.
Обновлено в 15:27
Здоровье
Нечистоты из Липок отравляют реки Тульской области
Обновлено вчера в 23:10
Футбол
Семак дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитров
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак дисквалифицирован на один матч и еще на одну игру условно за оскорбление арбитров после встречи 6-го тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата", по окончании которой был крайне недоволен работой арбитров.
Обновлено в 14:34
Армия и оружие
Без паники: стоит ли бояться американских ракетных испытаний
США провели первое испытание ракеты средней дальности наземного базирования после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 17:02
Наука
Российские ученые обнаружили способ борьбы с раком легких
Обновлено 19 августа в 02:52
Кино
В театре Ермоловой прокомментировали кончину актрисы Назаровой
Коллеги актрисы Александры Назаровой по театру имени Ермоловой сообщили, что та уже давно болела.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Мальчику в Ростовской области после перелома ампутировали руку
"В ряде СМИ опубликована информация о том, что в Ростовской области 11-летнему мальчику после перелома руки ненадлежащим образом была оказана медицинская помощь, в результате чего через несколько дней ему пришлось ампутировать руку", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro получит модуль NFC
Источники уверены, что этим старшая модель отличаться от Redmi Note 8 и Redmi 8. Ранее сообщалось, что Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro получат четверные камеры, однако 64-Мп датчик изображения будет только у старшей модели.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию
Обновлено в 10:12
Политика
Правозащитников не пустили к украинским заключенным в «Лефортово»
Российских правозащитников не пропустили к пятерым украинским заключенным, которых ранее перевели из колоний в СИЗО "Лефортово".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Москву из-за вероятности неубранных закрылков
Экипаж самолета Utair, направлявшийся из Москвы в Ухту, принял решение вернуться в столицу из-за возможных неполадок с закрылками.
Обновлено в 13:18
Футбол
Жоау Фелиш справил нужду у дерева на тренировке «Атлетико»
Португальский нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш попал в объективы видео камер справляющим нужду на тренировочной базе испанского клуба.
Обновлено в 16:59
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Армия и оружие
Западные эксперты оценили новый российский беспилотник
Иностранные специалисты дали оценку новому российскому ударному беспилотнику «Альтиус-У», совершивший во вторник первый полет.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Заблокированный в шахте на Урале рабочий погиб
Спасатели обнаружили тело рабочего в шахте "Ново-Кальинская", где произошло обрушение горной породы, в Североуральске Свердловской области.
Обновлено в 13:49