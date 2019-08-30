Футбол
ProstoProSport«Рома» арендовала у «МЮ» Смоллинга
Защитник Крис Смоллинг перебрался из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римской команды. Соглашение 29-летнего футболиста с клубом Серии А рассчитано на один сезон.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:29, Вашингтон
Происшествия
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА Новости вчера в 22:15
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости вчера в 21:57
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Теннис
Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open
RT на русском 02:24
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Наука
Более легкие роды могут приводить к тяжелым последствиям
Исследователи предположили, что если ребёнок не проходит через традиционные вагинальные роды, то он не сталкивается с определенными бактериями, которые обитают в данном канале, либо не испытывает натуральной стрессовой реакцию при нормальных родах, что может отрицательно сказаться на развитии его мозга.
MedikForum.ru 29 августа в 07:03
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
РБК 02:04
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости вчера в 15:47
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Происшествия
В аэропорту Волгограда экстренно сели три самолета
Два самолета в ночь на субботу и один в субботу утром совершили экстренную посадку в волгоградском аэропорту, два из них - из-за плохого самочувствия пассажиров, сообщили РИА Новости в администрации Волгоградской области.
РИА Новости 01:33
Общество
Роскачество предупредило об опасности чипсов и картофеля фри
Роскачество рассказало, какую опасность представляют чипсы и картофель фри, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.
RT на русском вчера в 09:42
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующий саммит G7
Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с недавними обсуждениями возможного приглашения России на следующий саммит «большой семерки».
Известия вчера в 08:35
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Санкт-Петербурге подростки напали на продавцов магазина за то, что им не продали алкоголь. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:10
Футбол
Руководство «ПСЖ» озвучило позицию по трансферу Неймара в «Барселону»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо отметил, что клуб открыт для новых предложений «Барселоны» по Неймару.
Матч ТВ вчера в 20:23
Шоу-бизнес
В детстве Екатерине Шпице диагностировали неизлечимый недуг
Последнее было вызвано неизлечимым недугом – атопическим дерматитом.
Bimru.ru вчера в 07:28
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Футбол
«Реал» согласовал трансфер Фернандеша за 70 миллионов евро
Сообщается, что команды согласовали трансфер 24-летнего португальца за 70 миллионов евро.
Матч ТВ вчера в 14:14
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь вчера в 12:52
Здоровье
Медики назвали пять связанных со сном симптомов слабоумия
Британские специалисты обнаружили несколько признаков слабоумия, которые связаны со сном.
Дни24 вчера в 17:03
Политика
Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.
RT на русском вчера в 13:18
Теннис
Джокович поругался со зрителем во время тренировки
Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед матчем с Денисом Кудлой вступил в словесную перепалку со зрителем.
Чемпионат вчера в 21:51
Общество
Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей
Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.
Lenta.ru вчера в 13:34
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится – СБУ
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу СБУ.
ИА Крыминформ вчера в 05:33