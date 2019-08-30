Защитник Крис Смоллинг перебрался из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римской команды. Соглашение 29-летнего футболиста с клубом Серии А рассчитано на один сезон.

Экономика В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".

Общество Из скандального дома-интерната в Болхове уволили трех санитарок С учетом тяжести нарушения трех палатных санитарок уволили из интерната, а старшая медсестра получила строгий выговор.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга После снятия с выборов Бортко, который был выдвинут КПРФ, в предвыборной гонке остались три кандидата: депутаты Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), а также самовыдвиженец Александр Беглов.

Экономика Капитализация «Норникеля» достигла исторического максимума в ₽2,6 трлн Цены на палладий начали расти во второй половине 2017-го, в конце прошлого года обогнали цены на золото и в первом квартале 2019-го достигли исторического максимума — $1604 за унцию.

Политика Южная Осетия потребовала от Грузии убрать блокпост на границе Собеседник издания пояснил, что грузинский блокпост устроен на территории Южной Осетии, но «грузинская сторона не слышит никакие доводы».

Общество На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.

Политика В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.

Армия и оружие Полтора десятка погибших под Иловайском остаются неопознанными Тела 16 человек, которые погибли во время боев за Иловайск в августе 2014 года, остаются неопознанными даже после проведения ДНК-тестов.

Общество Максаковой пригрозили лишением квартиры за 100 миллионов рублей Юрист, опрошенный изданием, утверждает, что Максакова может лишиться своей недвижимости, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.

Общество Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.

Здоровье В Челябинске открыли бережливую поликлинику Глава Челябинской области Алексей Текслер осмотрел новую поликлинику горбольницы №6. Медучреждение будет работать по бережливой технологии.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».

Происшествия Собака напала на восьмимесячного ребенка в квартире в Москве В Москве собака покусала восьмимесячного ребенка. По данным следствия, дог находился в квартире родственников хозяев животного.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Общество Умер создатель корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг Создатель транснациональной корпорации Tetra Pak Ханс Раусинг скончался в возрасте 93 лет.

Происшествия На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.

Политика На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".

Политика Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.

Авто Volkswagen показала тизер нового купеобразного кроссовера T-Sport Компания Volkswagen показала тизер своего нового купеобразного кроссовера T-Sport.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года будет направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Верховная Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, в соответствии с которыми парламентарии лишатся депутатской неприкосновенности.

Политика ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.

Происшествия В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).