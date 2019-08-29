Футбол
Sport24.ruСульшер подтвердил, что Смоллинг перейдет в «Рому»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг продолжит карьеру в Италии. Футболист перейдет в «Рому», о чем сообщил главный тренер манкунианцев Уле Гуннар Сульшер.
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Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Политика
Зеленский назвал «Северный поток-2» неприемлемым
По итогам встречи господин Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2».
Коммерсантъ 08:27
Общество
Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года
С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
Газета.Ru 06:28
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» в матче молодежного первенства
Петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" в матче восьмого тура молодежного первенства России по футболу.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Единоборства
Василий Ломаченко: «В Лондоне чувствую себя, как в Украине»
Чувствую себя в Лондоне великолепно, я здесь словно дома, в Украине.
Sports.ru вчера в 17:17
Политика
ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой
Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК вчера в 05:52
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Политика
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Автоспорт
Льюис Хэмилтон разбил машину в третьей тренировке в Спа
Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон досрочно завершил третью часть свободных заездов Гран При Бельгии.
Autosport.com.ru 06:44
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.
RT на русском 07:41
Происшествия
При стрельбе в Алабаме пострадали 10 подростков
RT на русском 01:47
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Политика
В Донецке открыли памятник Захарченко
Бюст первому главе самопровозглашенной Донецкой народной республики Александру Захарченко открыли в Донецке на аллее героев в годовщину его гибели, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:56
Шоу-бизнес
Снова шокировала. Ирина Шейк вышла на прогулку в парке без юбки
Свой дерзкий образ Шейк прокомментировала так: мол это такой стиль для уикенда.
ГТРК Южный Урал 08:17
Шоу-бизнес
Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
Примадонна отправилась на свидание с мужем в черном вечернем платье с открытыми плечами, полупрозрачный подол которого открывает её стройные ноги.
Аргументы недели 03:33
Шоу-бизнес
«Сейчас развернусь и уеду отсюда»: Андрей Малахов
Впереди публику ждут новые выпуски его эпатажных программ, а пока Малахов выложил в сеть ролик, в котором он ругается и кричит на свою команду, как предполагается, расслабившуюся во время отсутствия начальства.
Рамблер 08:00
Технологии
Антипиратский закон внесут в Госдуму в сентябре 2019 года
Законопроект, позволяющий блокировать признанный "пиратским" контент в интернет-ресурсах в ускоренном порядке, может быть рассмотрен Госдумой до конца сентября.
Planet Today вчера в 12:41
Общество
Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции
Российская газета 07:44
Авто
«Русский Land Cruiser» появится на рынке в 2022 году
В результате изменений машина получит нержавеющий кузов и будет очень напоминать Land Cruiser.Согласно имеющейся информации, новая модификация «Патриота» станет дебютной в линейке ульяновского завода с иной силовой установкой.
Дни24 02:25
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Шоу-бизнес
«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником
На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17
Армия и оружие
США и Израиль «уничтожили» российский «Панцирь-С1»
Сухопутные войска (СВ) США использовали универсальную ракету Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) производства израильской компании Rafael для уничтожения мишени-имитатора в виде российского самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» наземного базирования, сообщает Defense News.
Lenta.ru вчера в 06:33
Армия и оружие
Врачи из Сирии начнут проводить операции по трансплантации легких
Директор крупнейшей в Сирии больницы "Аль-Муасат" Ясар Амин заявил, что врачи планируют в скором времени начать проводить операции по трансплантации легких.
Газета.Ru 00:56