Футбол
ProstoProSport«Рома» арендовала у «МЮ» Смоллинга
Защитник Крис Смоллинг перебрался из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римской команды. Соглашение 29-летнего футболиста с клубом Серии А рассчитано на один сезон.
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что около 13% компаний собираются покинуть Китай. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Известия вчера в 19:10
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В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий
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Глава МИД Южной Осетии назвал цель действий Грузии на границе
Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что Грузия стремится обострить ситуацию на границе с целью получить контроль над полезными ископаемыми.
Газета.Ru 00:42
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Умер создатель американских мультфильмов Гордон Брэссак
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За рулем вчера в 23:06
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Авторы Cyberpunk 2077 показали новый геймплей
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Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
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Россия и Украина перенесли обмен заключенными
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В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
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Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
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