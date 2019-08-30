Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Рома» арендовала у «МЮ» Смоллинга

Защитник Крис Смоллинг перебрался из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт римской команды. Соглашение 29-летнего футболиста с клубом Серии А рассчитано на один сезон.
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«Рома» официально объявила о переходе Смоллинга

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