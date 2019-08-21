Футбол
«Рома» арендовала у «Челси» ДзаппакостуSport24.ru вчера в 14:18
Правый защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста первую часть текущего сезона проведет на правах аренды в «Роме», сообщает официальный сайт римского клуба. При этом у «Ромы» будет возможность продлить аренду игрока до лета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Трамп по большому счету хочет немного переписать новейшую историю США, точнее — ту часть официального американского нарратива, которая описывает произошедшее между 2013 и 2016 годами.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Обновлено 20 августа в 23:05
Шоу-бизнес
Волочкова надела фату с прозрачным нарядом
На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Челябинской области депутат убил жену из ружья
В Челябинской области задержан депутат Локомотивного городского округа. Его подозревают в убийстве жены.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
СК возбудил дело по факту поджога мужчины в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:24
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Наука
У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Группа исследователей из США, Великобритании, Германии и Индии изучила 38 скелетов, найденных на озере.
Обновлено 20 августа в 11:00
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Кино
Режиссер Сергей Соловьев откроет свой театр в Москве
Обновлено в 04:24
Теннис
С чем Шарапова подходит к US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова на следующей неделе выступит на заключительном в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США.
Обновлено вчера в 07:43
Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Экономика
«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Культура
Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России
Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55
Музыка
Тейлор Свифт планирует перезаписать свои ранние песни
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Новая книга Пелевина оказалась химерой
Из новой книги Пелевина узнаешь интересное о различиях между «гаргойлями» (именно в такой транскрипции слово употребляет живой классик) и химерами.
Обновлено в 04:10
Экономика
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
По факту стрельбы в Ульяновске возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Обновлено в 03:18
Энергетика
Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель
К завершению торговой сессии нефть марки Brent поднялась в цене на 35 центов (0,58%), до $60,38 за баррель.
Обновлено вчера в 16:36