Футбол
«Рома» — «Торино»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00Чемпионат 06:00
Сегодня, 19 января, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 20-го тура чемпионата Италии, в котором сойдутся «Рома» и «Торино». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.
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