Футбол

«Рома» и «Милан» победителя не определилиLiveSport.ru 16:28

Рома — Милан
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Константинос Манолас
18′
Николо Дзаньоло
22′
26′
Кшиштоф Пентек
40′
Сусо
Николо Дзаньоло
46′
53′
Лукас Пакета
Лоренцо Пеллегрини
63′
Алессандро Флоренци
Стефан Эль-Шаарави
65′
72′
Тьемуэ Бакайоко
77′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
Патрик Шик
Джастин Клюйверт
81′
Рик Карсдорп
Давид Сантон
86′
87′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
87′
Сусо
Диего Лаксальт
90′+3′
Давиде Калабрия
"Рома" сыграла вничью с "Миланом" в домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 1:1. "Россонери" вышли вперед на 26-й минуте, когда Лукас Пакета выполнил прострел с левого фланга, а Кшиштоф Пентек в касание поразил цель.
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