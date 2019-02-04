Футбол
«Рома» и «Милан» победителя не определилиLiveSport.ru 16:28
Константинос Манолас
|18′
Николо Дзаньоло
|22′
|26′
Кшиштоф Пентек
|40′
Сусо
Николо Дзаньоло
|46′
|53′
Лукас Пакета
Лоренцо Пеллегрини
|63′
Алессандро Флоренци
Стефан Эль-Шаарави
|65′
|72′
Тьемуэ Бакайоко
|77′
Лукас Пакета
Самуэль Кастильехо
Патрик Шик
Джастин Клюйверт
|81′
Рик Карсдорп
Давид Сантон
|86′
|87′
Кшиштоф Пентек
Патрик Кутроне
|87′
Сусо
Диего Лаксальт
|90′+3′
Давиде Калабрия
|44%
|Владение мячом
|56%
|79%
|Процент точных передач
|87%
|4
|Удары в сторону ворот
|1
|9
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|9
|4
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|2
|9
|Отборы
|7
|14
|Фолы
|9
|3
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
1
Ольсен
18
Сантон
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
92
Эль-Шаарави
16
Де Росси
22
Дзаньоло
7
Пеллегрини
34
Клюйверт
9
Джеко
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаччио
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
14
Бакайоко
7
Кастильехо
93
Лаксальт
63
Кутроне
10
Чалханоглу
Милан
Расстановка 4‑3‑3
"Рома" сыграла вничью с "Миланом" в домашнем матче 22-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 1:1. "Россонери" вышли вперед на 26-й минуте, когда Лукас Пакета выполнил прострел с левого фланга, а Кшиштоф Пентек в касание поразил цель.
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