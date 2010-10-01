Футбол

Sports.ruSports.ruРома — Дженоа 3:3

Рома — Дженоа
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Дженгиз Ундер
6′
16′
Андреа Пинамонти
Эдин Джеко
30′
Алессандро Флоренци
38′
42′
Доменико Кришито
Жуан Жезус
42′
Александар Коларов
49′
56′
Кристиан Ромеро
Жуан Жезус
Джанлука Манчини
66′
70′
Кристиан Куаме
73′
Антонио Баррека
Джавад Эль-Ямик
Джастин Клюйверт
Хавьер Пасторе
74′
Лоренцо Пеллегрини
74′
Алессандро Флоренци
Давиде Цаппакоста
78′
86′
Андреа Пинамонти
Горан Пандев
90′+1′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
1 фото
Чемпионат Италии 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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