Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильмРИА Новости 16:37
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Общество
Кузнецова встретила в Москве вывезенных из Ирака российских детей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в воскресенье встретила в Центре здоровья в Москве российских детей, вывезенных из Ирака, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:52
Гаджеты
Coca-Cola выпустит напиток с новым вкусом впервые за 10 лет
Обновлено в 18:13
Общество
В города России вернут палатки и ларьки
На улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки.
Обновлено в 15:44
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового фильма «Терминатор»
Голливудский режиссер Джеймс Кэмерон, являющийся автором первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма.
Обновлено в 15:23
Общество
В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Упавший в Венесуэле метеорит сняли на видео
Обновлено в 17:25
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Мадуро: Венесуэла модернизирует системы воздушной и ракетной обороны
Венесуэла направит средства на закупки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Обновлено в 17:29
Спорт
Спринтерские гонки на этапе КМ в Канаде перенесены
Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение внести изменения в календарь седьмого этапа Кубка мира в Кэнморе (Канада), сообщает "Советский спорт".
Обновлено 08 февраля в 21:05
Музыка
Песня Shallow Леди Гага завоевала «Грэмми»
Премию "Грэмми" в номинации "Лучшая песня для визуальных СМИ" завоевала песня Shallow певицы Леди Гага и актера Брэдли Купера, прозвучавшая в мелодраме "Звезда родилась".
Обновлено в 17:05
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Авто
Назван Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива
Как пишет портал «ТвоеАвто», несмотря на то, что внедорожники потребляют много топлива, они все же остаются востребованными на рынке, так как автомобилисты выбирают себе модель, не задумываясь о его расходе топлива.
Обновлено в 04:05
Общество
Названы российские регионы с самым доступным бензином
Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено в 17:10
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В жилом доме в Стокгольме произошел взрыв
Обновлено в 11:13
Музыка
Украину на Евровидении может представить россиянка
Обновлено в 13:21
Происшествия
Торговый центр «Океан» горит в Охе
Сегодня, 10 февраля, в двенадцатом часу дня в Охе на улице Ленина возник пожар в самом крупном городском торговом центре Океан .
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье
Молодая девушка погибла под колёсами электрички в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Завершились госиспытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут»
Государственные испытания зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут" для фрегатов проекта 22350 окончены, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев в газете "Красная звезда".
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке.
Обновлено в 00:25
Общество
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 11 февраля из-за ветра
Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в столичном регионе 11 февраля до "желтого".
Обновлено в 04:29
Общество
Utair может снизить стоимость билетов на 500 руб
Если конкуренция аэропортов вырастет, то Utair и другие авиакомпании смогут снизить конечную стоимость билетов минимум на 500 руб.», – сказал президент «Utair – Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.
Обновлено 08 февраля в 01:52
Гаджеты
На замену iPhone: названы лучшие Android-смартфоны до 20 тыс. рублей
Журналисты информационного издания «Слово и дело» провели собственное исследование и выяснили, какие смартфоны, работающие на операционной системе Android, могут стать лучшей альтернативной, мягко говоря, не самых дешевых Apple iPhone.
Обновлено в 08:14