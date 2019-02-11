«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильмРИА Новости 16:37

с чего всё началось

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.

Общество Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Общество В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.

Происшествия На «Маршах материнского гнева» прошли задержания В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.

Кино Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора» Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.

Общество В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.

Происшествия СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".

Происшествия В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.

Общество Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Армия и оружие Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.

Спорт Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.

Происшествия Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.

Транспорт Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин "По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.

Общество В российские города вернут палатки и ларьки Законопроект предлагает вернуть в города торговые палатки и автолавки.

Политика Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для возвращения на родину.

Наука Ученые отбили у комаров аппетит Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели эксперимент, в ходе которого им удалось заблокировать сигнал голода у комаров.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

Кино В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Общество Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.