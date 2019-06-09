Единоборства
Роллс оказался тяжелее ГоловкинаЧемпионат 07 июня в 16:53
Роллс оказался немного тяжелее соперника, показав 74,3 кг. Головкин же потянул на 73,9 кг. Поединок с Роллсом станет для Головкина первым после поражения от Сауля Альвареса, первым не за титул за последние 9,5 лет и первым по контракту со стриминговой платформой DAZN.
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