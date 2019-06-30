Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентамиNews.ru 06:32

Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС. 27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова.
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Российский автодилер «Рольф» обратился к клиентам и партнёрам

Эхо Москвы13:02

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

News.ru06:32

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Коммерсантъ08:46

В «Рольфе» пообещали выполнить все обязательства перед клиентами

Москва 2407:20

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

ТАСС06:53

«Рольф» пообещал не подвести клиентов

Телеканал 360°10:52

«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в пользу компании

РБК06:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

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