Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентамиNews.ru 06:32
Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС. 27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова.
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«Ведем свой бизнес честно»: Компания «Рольф» выступила с заявлением по поводу сложившейся ситуации
Бизнес-новости в Кирове28 июня в 08:07
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Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Обновлено в 01:16
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии
В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
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Политика
В Кремле рассказали о жестком разговоре Путина и Мэй по делу Скрипалей
Беседа между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жёстко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:32
Политика
Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 07:53
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня.
Обновлено в 07:29
Космос
Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной
Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
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Армия и оружие
Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ
Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море
Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Политика
Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В центре Москвы избили девушку-режиссера
Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Музыка
Гран-при конкурса Чайковского получил французский пианист
Гран-при 16 Международного конкурса имени Чайковского объявлен получил французский пианист Александр Канторов.
Обновлено в 04:13
Авто
Эксперты перевели названия китайских автомобилей
Обновлено в 09:04
Происшествия
На участника протестов в Шиесе завели уголовное дело о побоях
Против участника акций протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (статья 116 УК).
Обновлено в 07:58
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Технологии
Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»
Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Гаджеты
Создана система тотального контроля за сотрудниками корпораций
Учёные создали сенсорную систему, которая отслеживает и оценивает производительность труда сотрудников компаний.
Обновлено в 05:34
Футбол
«Зенит» предложил 12 млн евро за защитника «Гамбурга»
"Сине-бело-голубые" предложили за трансфер 25-летнего бразильца порядка 12 миллионов евро.
Обновлено в 09:11
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
В России начали производство С-500
В России началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В сети опубликовали видео, как пьяный Снейдер танцует на машине
На ролике видно, как бывший футболист «Реала» и «Интера» располагается на крыше чужого автомобиля, после чего встает и начинает танцевать на капоте.
Обновлено в 06:19
Общество
Июль в Петербурге начнется с грозы
В понедельник, 1 июля, в Северной столице будет тепло, но дождливо, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.
Обновлено в 07:52
Футбол
Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»
«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Здоровье
Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»
Врачи-кардиологи рассказали, какие действия нужно предпринимать «сердечникам», чтобы легче перенести жару.
Обновлено в 00:50