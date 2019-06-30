Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентамиNews.ru 06:32

Автодилер «Рольф» выполнит все взятые обязательства перед своими клиентами. Такое заявление сделали в компании 30 июня, передаёт ТАСС. 27 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова.
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«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Коммерсантъ08:46

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

ТАСС06:53

«Ведем свой бизнес честно»: Компания «Рольф» выступила с заявлением по поводу сложившейся ситуации

Бизнес-новости в Кирове28 июня в 08:07

В «Рольфе» пообещали выполнить все обязательства перед клиентами

Москва 2407:20

«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в пользу компании

РБК06:07

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

News.ru06:32

«Рольф»: Все дилерские центры компании работают в штатном режиме

Агентство Москва27 июня в 10:19
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Единоборства

Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC

Обновлено в 01:16
Футбол

«Краснодар» разгромил «Ростов» на турнире в Австрии

В матче второго тура Кубка Париматч Премьер "Краснодар" в небольшом австрийском городке Пеллау разгромил "Ростов" - 3:0. Отличились Ари, Даниил Уткин и Рустам Халназаров.
Обновлено в 07:32
Политика

В Кремле рассказали о жестком разговоре Путина и Мэй по делу Скрипалей

Беседа между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей проходила жёстко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Десять человек заблудились на Эльбрусе на высоте более 5 тыс. метров

Обновлено в 08:13
Политика

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 07:53
Кино

Умерла актриса Евгения Дембская

Советская актриса Евгения Михайловна Дембская скончалась в Одессе на 99 году жизни 29 июня.
Обновлено в 07:29
Космос

Астрономы обнаружили таинственный сигнал из глубин Вселенной

Исследователи космического пространства зафиксировали таинственный сигнал из дальнего уголка Вселенной, воспользовавшись радиоинтерферометром АСКАП из Австралии.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Жену Цеповяза задержали за вымогательство

Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ

Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие

«Сметливый» проследит за американским эсминцем в Черном море

Российские военные следят за эсминцем ВМС США Carney («Карни») сразу после его вхождения в акваторию Черного моря.
Обновлено в 08:28
Политика

Матвиенко прокомментировала отношения России с Грузией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние грузинские власти делают всё, чтобы разорвать отношения между Москвой и Тбилиси.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В центре Москвы избили девушку-режиссера

Начинающего режиссера Агнию Галданову избили в центре российской столицы. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:15
Музыка

Гран-при конкурса Чайковского получил французский пианист

Гран-при 16 Международного конкурса имени Чайковского объявлен получил французский пианист Александр Канторов.
Обновлено в 04:13
Авто

Эксперты перевели названия китайских автомобилей

Обновлено в 09:04
Происшествия

На участника протестов в Шиесе завели уголовное дело о побоях

Против участника акций протеста против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (статья 116 УК).
Обновлено в 07:58
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Технологии

Крупнейший поставщик камер для американской полиции откажется от функции распознавания лиц из «этических соображений»

Компания Axon, поставщик нательных камер полиции в США, отказалась от добавления функции распознавания лиц.
Обновлено в 06:44
Гаджеты

Создана система тотального контроля за сотрудниками корпораций

Учёные создали сенсорную систему, которая отслеживает и оценивает производительность труда сотрудников компаний.
Обновлено в 05:34
Футбол

«Зенит» предложил 12 млн евро за защитника «Гамбурга»

"Сине-бело-голубые" предложили за трансфер 25-летнего бразильца порядка 12 миллионов евро.
Обновлено в 09:11
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала появление публикаций о ее якобы имевшем место конфликте с матерью, народной артисткой СССР Аллой Пугачевой.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В России начали производство С-500

В России началось производство новейших систем противоракетной и противовоздушной обороны С-500 "Прометей", заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Германия сократит траты на оборону в ущерб требованиям НАТО

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021 — 2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В сети опубликовали видео, как пьяный Снейдер танцует на машине

На ролике видно, как бывший футболист «Реала» и «Интера» располагается на крыше чужого автомобиля, после чего встает и начинает танцевать на капоте.
Обновлено в 06:19
Общество

Июль в Петербурге начнется с грозы

В понедельник, 1 июля, в Северной столице будет тепло, но дождливо, сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.
Обновлено в 07:52
Политика

Певица Анастасия Приходько стала кандидатом в украинскую Раду

Обновлено в 08:32
Футбол

Луис Адриано: Не хотел бы встречаться с болельщиками «Спартака»

Обновлено в 08:12
Футбол

Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

«Мостолес Баломпье», выступающий в четвёртом по силе дивизионе Испании, официально сменил название на ФК «Плоская Земля» (Flat Earth F.C.). Президент клуба Хави Повес решил пойти на такой шаг, чтобы поддержать приверженцев гипотезы о плоской Земле.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Кардиологи дали рекомендации, как пережить летнюю жару «сердечникам»

Врачи-кардиологи рассказали, какие действия нужно предпринимать «сердечникам», чтобы легче перенести жару.
Обновлено в 00:50
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