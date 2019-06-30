Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентамиКоммерсантъ 08:46

Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании. «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами, несмотря на уголовное дело в отношении топ-менеджеров

Эхо Москвы11:31

В «Рольфе» пообещали выполнить все обязательства перед клиентами

Москва 2407:20

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

Rambler News Service08:12

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Коммерсантъ08:46

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

ТАСС06:53

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

News.ru06:32

«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в пользу компании

РБК06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Происшествия

Российские подростки погибли при обрушении заброшенного дома

Обновлено в 11:47
Экономика

Прояснилась ситуация с взвинчиванием цен на продукты в зоне паводков

Рейды в Иркутской области не выявили фактов завышения цен на хлеб и другие продукты в районах паводка, передает ТАСС.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Супруга Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с артистом

Супруга певца Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с ним.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие

Индийская армия срочно приобретет у России противотанковые ракеты

Индия подписала соглашение с Россией о срочной поставке в страну противотанковых ракет для ударных вертолетов Ми-35.
Обновлено в 11:11
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

Обновлено в 12:21
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Единоборства

Путин стоя слушал украинский гимн на Европейских играх в Минске

Обновлено в 08:52
Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Экономика

Почему дотационные регионы не справляются с безработицей

Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Общество

Би-2 высмеяли организацию концерта в Магнитогорске в честь Дня города

Накануне, 29 июня, в Магнитогорске отмечали День города. Одним из хэдлайнеров праздничного концерта была группа Би-2.
Обновлено в 03:54
Политика

Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20

Президент США Дональд Трамп рассказал о встречах с диктаторами на саммите G20 в японской Осаке, который прошел с 28 по 29 июня.
Обновлено в 08:00
Политика

Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы

Обновлено в 07:05
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Политика

В Раде снова подумают об отставке главы МИД Украины Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам в очередной раз рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Технологии

Учёные TollFreeForwarding представили модель человека 3000 года

Компания TollFreeForwarding создала 3D-модель человека будущего на основе исследований и мнений специалистов.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Треснувший после прыжков братьев Кличко мост защитят камеры

Обновлено в 12:14
Наука

Создан браслет для контроля эмоционального состояния человека

Обновлено вчера в 14:28
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Здоровье

Любители жареной рыбы рискуют пострадать от инсульта

Люди, которые часто употребляют в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта, показало исследование ученых из США.
Обновлено в 12:20
Происшествия

За сутки в зоне паводка в иркутском Тулуне спасли более 100 животных

Сотрудники МЧС и кинологи за сутки спасли в зоне паводка в городе Тулуне Иркутской области свыше 100 животных.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Обновлено вчера в 17:31
Космос

Неудачный старт частной ракеты засняли на видео

Обновлено в 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
Уголовное дело «Рольфа»Больше новостей по теме
Главное