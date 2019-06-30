Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентамиКоммерсантъ 08:46

Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании. «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Коммерсантъ08:46

«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в пользу компании

РБК06:07

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

News.ru06:32

В «Рольфе» пообещали выполнить все обязательства перед клиентами

Москва 2407:20

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

ТАСС06:53

«Ведем свой бизнес честно»: Компания «Рольф» выступила с заявлением по поводу сложившейся ситуации

Бизнес-новости в Кирове28 июня в 08:07

«Рольф»: Все дилерские центры компании работают в штатном режиме

Агентство Москва27 июня в 10:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:48, Вашингтон
Кино

Умерла советская актриса Евгения Дембская

Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Десантников в РФ будут готовить к прыжкам на VR-тренажёре «Кудесник»

Обновлено в 06:37
Политика

«Марш свободы» проходит в Тбилиси

Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Авто

Названа стоимость нового поколения Ford Mustang Shelby GT500

Стоимость Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года начинается с 70 300 долларов, подтверждает Ford.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Авто

Эксперты перевели названия китайских авто

Обновлено в 10:32
Общество

В Петербурге и Ленинградской области 1 июля ждут дождь и грозу

В понедельник, 1 июля, в городе и области ожидается облачная облачная с прояснениями погода.
Обновлено в 10:29
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Двое погибли из-за упавшей плиты в заброшенном доме на Кубани

Два молодых человека, один из которых несовершеннолетний, погибли из-за упавшего на них перекрытия заброшенного дома в Абинском районе Краснодарского края.
Обновлено в 11:15
Общество

Юрий Лоза прокомментировал ситуацию с Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие

Минобороны направило военных в зону паводка в Иркутской области

Обновлено в 11:03
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Американка умерла от пореза ноги на пляже

Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Рада повторно рассмотрит отставку Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам повторно рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины Павла Климкина в понедельник, сообщила глава комитета, депутат Анна Гопко.
Обновлено в 08:49
Наука

Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками

Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено вчера в 02:14
Общество

В Красноярском крае паводок топит Канск

Дожди, которые шли последнюю неделю на территории Красноярского края и Иркутской области привели к массовому подъему рек, текущих с гор Восточного Саяна.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Политика

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей

Выдвиженцы в Мосгордуму устраивают акцию по сбору подписей избирателей В воскресенье в центре Москвы впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено 28 июня в 15:02
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей

Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Похудевшая Меган Маркл посетила бейсбольный матч

29 июня в Лондоне состоялся бейсбольный матч в поддержку скорого проведения «Игр непокоренных» — международных спортивных соревнований для людей с ограниченными возможностями.
Обновлено в 04:01
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Спорт

Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр

Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Индия срочно приобрела у России ракеты для вертолетов

Обновлено в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
Уголовное дело «Рольфа»Больше новостей по теме
Главное