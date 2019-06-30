Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентамиКоммерсантъ 08:46

Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании. «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Российский автодилер «Рольф» обратился к клиентам и партнёрам

Эхо Москвы13:02

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

News.ru06:32

«Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами

Rambler News Service08:12

В «Рольфе» пообещали выполнить все обязательства перед клиентами

Москва 2407:20

В «Рольфе» заверили, что выполнят все обязательства перед клиентами

ТАСС06:53

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

Коммерсантъ08:46

«Рольф» предрек разрешение ситуации с уголовным делом в пользу компании

РБК06:07
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:50, Вашингтон
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