Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентамиКоммерсантъ 08:46
Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании. «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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