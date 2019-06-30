Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентамиКоммерсантъ 08:46
Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании. «Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Умер экс-президент Черногории Момир Булатович
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Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG отменила заявку на строительство газопровода в территориальных водах Дании.
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