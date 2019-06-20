Происшествия
«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного делаКоммерсантъ вчера в 10:42
Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
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Почему дело «Рольфа» коснётся всех, кто вышел из офшоров. Тимченко и Усманову приготовиться
47 новостейвчера в 10:11
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика
Трамп разыграл саудовского принца на G20
Обновлено в 19:36
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Здоровье
Медики назвали 5 способов повысить уровень тестостерона без лекарств
Медики назвали пять способов, как мужчинам повысить уровень тестостерона без приема лекарственных препаратов.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Украина получит от Франции 20 патрульных катеров
Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 19:09
Авто
УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»
Обновлено в 19:24
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Экономика
Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»
Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Магнитогорске загорелась городская ярмарка
Обновлено в 19:58
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия
В центре Москвы загорелся двухэтажный дом
Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Обновлено в 18:54
Кино
Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине завершился масштабным шоу
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Лена Хромина закрутила роман после развода
Обновлено в 18:20
Автоспорт
Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»
Обновлено в 13:39
Кино
«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли
Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Музыка
Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.
Обновлено в 18:25
Общество
Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)
Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Общество
Сервис нового уровня: В санатории «Ай-Петри» обновили номера и закупили современное медоборудование
Первые результаты реконструкции уже есть: к старту высокого курортного сезона для гостей санатории открылся полностью обновленный этаж, расположенный в спальном корпусе «Ай-Петри».
Обновлено в 03:30
Происшествия
Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде
Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес
Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида
Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16