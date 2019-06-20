Происшествия

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного делаКоммерсантъ вчера в 10:42

Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дело «Рольфа»: за что зацепилось следствие?

BFM.ruвчера в 12:45

Владельцу «Рольф» предъявили 4 млрд рублей

Бизнес.Рувчера в 02:20

Автодилер «Рольф» мог вывести 6 млрд рублей

News.ruвчера в 11:22

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела

Коммерсантъвчера в 10:42

Почему дело «Рольфа» коснётся всех, кто вышел из офшоров. Тимченко и Усманову приготовиться

47 новостейвчера в 10:11

Уголовное дело против руководства не остановило работу «Рольфа». В Петербурге и Москве ждут клиентов

Фонтанка.Рувчера в 11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:26, Вашингтон
Политика

Трамп разыграл саудовского принца на G20

Обновлено в 19:36
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено в 18:02
Здоровье

Медики назвали 5 способов повысить уровень тестостерона без лекарств

Медики назвали пять способов, как мужчинам повысить уровень тестостерона без приема лекарственных препаратов.
Обновлено в 16:40
Армия и оружие

Украина получит от Франции 20 патрульных катеров

Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.
Обновлено в 19:09
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Обновлено в 19:24
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Экономика

Японские компании купили долю в «Арктик СПГ-2»

Японские корпорации Mitsui и JOGMEC приобрели у НОВАТЭК десять процентов доли участия в проекте "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 13:48
Происшествия

В Магнитогорске загорелась городская ярмарка

Обновлено в 19:58
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой

В кафе одного из торговых центров Новосибирска мужчина открыл стрельбу. В результате был смертельно ранен молодой человек.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия

В центре Москвы загорелся двухэтажный дом

Двухэтажное здание горит в Хамовниках в Москве, сообщает на сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.
Обновлено в 18:54
Кино

Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине завершился масштабным шоу

Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес

Звезда «ДОМа-2» Лена Хромина закрутила роман после развода

Обновлено в 18:20
Происшествия

Сотрудники бара унизили девушку за рассказ о домогательствах

Обновлено в 19:35
Автоспорт

Хэмилтон потеряет три позиции на старте «Гран-при Австрии»

Обновлено в 13:39
Кино

«Звездные войны» продолжатся без Дейзи Ридли

Персонажа Дейзи Ридли не будет в следующих частях франшизы "Звездные войны", сообщает Le Figaro.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Музыка

Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав «На-На»

Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера

Множественные огнестрельные ранения получил известный американский рэпер Slim 400 на улице в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 11:57
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Паводок привел к ущербу сети дорог регионального значения в Иркутской области, оцениваемому в 800 млн рублей.
Обновлено в 18:25
Общество

Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu)

Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.
Обновлено в 18:26
Общество

Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире

Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии

Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Общество

Сервис нового уровня: В санатории «Ай-Петри» обновили номера и закупили современное медоборудование

Первые результаты реконструкции уже есть: к старту высокого курортного сезона для гостей санатории открылся полностью обновленный этаж, расположенный в спальном корпусе «Ай-Петри».
Обновлено в 03:30
Происшествия

Самодельный вертолет с двумя людьми на борту разбился в Канаде

Контролирующий безопасность полетов орган Канады пока не расследует инцидент, передает ТАСС.
Обновлено в 20:06
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное