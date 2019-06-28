«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного делаКоммерсантъ вчера в 10:42

Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.

Происшествия От аномальной жары во Франции погиб человек В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.

Кино Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2» Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.

Происшествия Стрельба произошла в новосибирском торговом центре Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.

Общество Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.

Авто Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series Новая 7-Series недавно вышла на автомобильный рынок многих стран и оказалось, что многим клиентам не понравилась в нем большая решетка радиатора.

Футбол Бальде Кейта может перейти в «Арсенал» «Арсенал» нацелился на полузащитника «Монако» Бальде Кейта, сообщает издание Le 10 Sport.

Политика В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.

Политика В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Политика Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.

Общество Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.

Политика Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.

Происшествия На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.

Футбол Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер» Сегодня, 29 июня, тульский "Арсенал" в Австрии сыграл очередной контрольный матч. Соперником "канониров" стала команда "Ваккер" из Инсбрука.

Происшествия Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.

Общество Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.

Футбол «Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.

Энергетика Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба» Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.

Происшествия В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».

Культура 18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.