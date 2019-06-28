Происшествия
«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного делаКоммерсантъ вчера в 10:42
Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Происшествия
От аномальной жары во Франции погиб человек
В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Общество
Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым
Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Авто
Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series
Новая 7-Series недавно вышла на автомобильный рынок многих стран и оказалось, что многим клиентам не понравилась в нем большая решетка радиатора.
Обновлено в 12:42
Футбол
Бальде Кейта может перейти в «Арсенал»
«Арсенал» нацелился на полузащитника «Монако» Бальде Кейта, сообщает издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 11:26
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Сутормина
Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Общество
Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел
На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Политика
В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество
Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве
Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Политика
Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой
Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 14:12
Происшествия
На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото
Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.
Обновлено в 13:54
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер»
Сегодня, 29 июня, тульский "Арсенал" в Австрии сыграл очередной контрольный матч. Соперником "канониров" стала команда "Ваккер" из Инсбрука.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА
Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Крупный пожар разбушевался и в Орске
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты
В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Культура
18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США
Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Общество
Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов
Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21