Происшествия

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного делаКоммерсантъ вчера в 10:42

1 фото
Вчера, 27 июня, стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уголовное дело против руководства не остановило работу «Рольфа». В Петербурге и Москве ждут клиентов

Фонтанка.Рувчера в 11:31

Автодилер «Рольф» мог вывести 6 млрд рублей

News.ruвчера в 11:22

«Рольф» назвал законной сделку, ставшую основанием для уголовного дела

Коммерсантъвчера в 10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:22, Вашингтон
Происшествия

От аномальной жары во Франции погиб человек

В департаменте Воклюз на юге франции от аномальной жары умер человек.
Обновлено в 12:59
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Общество

Skyscanner выясняет причину проблемы с покупкой авиабилетов в Крым

Российское подразделение системы поиска авиабилетов Skyscanner сообщило РБК, что выясняет причины сбоя, из-за которого в поисковике стали недоступны билеты в Крым.
Обновлено в 08:59
Политика

В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес

Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28
Авто

Шеф-дизайнер BMW заступился за новую решетку в 7-Series

Новая 7-Series недавно вышла на автомобильный рынок многих стран и оказалось, что многим клиентам не понравилась в нем большая решетка радиатора.
Обновлено в 12:42
Футбол

Бальде Кейта может перейти в «Арсенал»

«Арсенал» нацелился на полузащитника «Монако» Бальде Кейта, сообщает издание Le 10 Sport.
Обновлено вчера в 11:26
Автоспорт

Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию

Обновлено в 10:04
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
Обновлено в 12:33
Общество

Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка

Обновлено в 14:17
Общество

Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел

На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Политика

В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе

В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество

Ветеринаров удивило появление зеленого голубя в Москве

Ветеринары назвали неестественным появление в Москве зеленого голубя.
Обновлено в 09:14
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой

Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Политика

Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 14:12
Происшествия

На нефтегазовом заводе казахи с арабами подрались из-за фото

Казахские рабочие сочли снимок неприличным, и на заводе началось массовое избиение арабов.
Обновлено в 13:54
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Ваккер»

Сегодня, 29 июня, тульский "Арсенал" в Австрии сыграл очередной контрольный матч. Соперником "канониров" стала команда "Ваккер" из Инсбрука.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Славен Белупо» объявил о трансфере Шарлии в ЦСКА

Хорватский футбольный клуб «Славен Белупо» объявил о переходе защитника Звонимира Шарлии в московский ЦСКА на правах аренды.
Обновлено в 09:36
Энергетика

Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»

Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

Обновлено в 09:15
Происшествия

Крупный пожар разбушевался и в Орске

Обновлено в 09:56
Политика

Путин высказался о приглашении мировых лидеров на 75-летие Победы

Обновлено в 03:39
Происшествия

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты

В Петербурге задержали потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты Полину Костылеву и Федора Горожанко, передает «Фонтанка».
Обновлено в 12:52
Культура

18-летний автор музыки для рэпера Face умер в США

Продюсер и артист Джейкоб Туресон, известный как Hella Sketchy, скончался в США в возрасте 18 лет.
Обновлено в 09:08
Общество

Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов

Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.
Обновлено в 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное