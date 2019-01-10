41-летний специалист приступил к работе в ДЮСШ московского клуба, где будет помогать Максиму Бокову в работе с командой 2004 года рождения. Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год и вместе с командой стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.

Sports.ru 10:41