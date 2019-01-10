Футбол
41-летний специалист приступил к работе в ДЮСШ московского клуба, где будет помогать Максиму Бокову в работе с командой 2004 года рождения. Гусев выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год и вместе с командой стал 3-кратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.
Sports.ru10:41
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Футбол
Кудряшов расторг контракт с «Рубином»
Обновлено в 11:13
Футбол
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Обновлено в 06:31
Футбол
СМИ узнали о конфликте Сарри с россиянкой в руководстве «Челси»
Итальянские журналисты узнали о конфликте между главным тренером лондонского "Челси" Маурицио Сарри и российским директором клуба Мариной Грановской.
Обновлено в 11:14
Футбол
Шикунов рассказал о приобретениях клуба
Обновлено в 06:12
Футбол
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Спортивный директор «Валенсии» Матеу Алемани сообщил, что ведутся переговоры о досрочном расторжении арендного соглашения нападающего Миши Батшуайи, правами на которого владеет «Челси».
Обновлено в 11:07
Футбол
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Футбол
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Зинченко может вернуться в «Уфу» на правах аренды
Обновлено в 05:11
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«Зенит» интересуется Мхитаряном
Обновлено в 11:47
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Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»
Л. Федун возглавляет совет директоров "Спартака" и является главным лицом клуба в публичном пространстве, тогда как Алекперов редко комментирует спортивную тематику.
Обновлено в 05:45
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Кейлор Навас: «Вижу себя в „Реале“ на долгие годы»
Король Испании Филипп VI вручил сегодня голкиперу «Реала» Кейлору Навасу награду Iberoamericana Community Trophy.
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Ибаи Гомес вернулся в «Атлетик»
Обновлено в 07:39
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Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии
Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте.
Обновлено в 07:52
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Сумасшедший гол 14-летнего форварда «Чертаново» взорвал интернет
Интернет-пользователи по всему миру оценили гол 14-летнего нападающего "Чертаново" Сергея Пиняева, который выступает за юношескую сборную России.
Обновлено в 10:08
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Серхио Рамос: «Ситуация с Иско очень сложная»
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамоса признал сложность положения Иско с приходом на тренерский пост Сантьяго Солари.
Обновлено в 12:03