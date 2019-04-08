Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» в матче ЛЧГазета.Ru 06:02

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал арбитров на первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и каталонской "Барселоной", а также голландским "Аяксом" и туринским "Ювентусом".

Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» в матче ЛЧ

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