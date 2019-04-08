Футбол
Рокки рассудит «МЮ» и «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 05:26
Стали известны арбитры, которые буду работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" и "Аякс" – "Ювентус", информирует официальный сайт УЕФА.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Авто
Немецко-китайской кросс Borgward BX3 за миллион рублей готов к показу
Возрожденный бренд из Германии Borgward, который пользовался большой популярностью у европейских автомобилистов где-то пятьдесят лет назад, ведет подготовку к показу вариации своего самого дешевого паркетника для массового тиражирования.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
В России скоро начнут продавать бюджетные автомобили Ravon
На днях появилась информация о том, что компания GM Uzbekistan дала старт продажам бюджетных седанов Ravon в Белоруссии.
Обновлено в 01:48
Технологии
Роскосмос хочет сделать работников более эффективными
Госкорпорация Роскосмос приступила к реализации проекта по повышению качества труда работников.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Экономика
«Ростелеком» взяли в разработку
По мнению экспертов, «Ростелеком» может взять на себя обслуживание и продажи СХД другим операторам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
ГИБДД задумалась о переобучении попавших в аварию водителей-новичков
ГИБДД России задумалась о переобучении водителей-новичков, которые в первые два года своего водительского стажа попали в ДТП.
Обновлено в 05:49
Политика
В Москве простились с экс-главой ФСБ Николаем Ковалевым
Обновлено в 05:40
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Энергетика
Сечин раскритиковал правительство РФ из-за потерь нефтяников
Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин раскритиковал правительство России за меры, которые власти принимают для компенсации потерь нефтяных компаний.
Обновлено в 04:39
Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:09
Политика
Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли»
Телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня», заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв впервые попал в «Рейтинг травли» медиаперсон, формируемый по запросу телеканала RT.
Обновлено в 05:52
Музыка
В Новосибирске пройдёт премьера нового концерта Александра Раскатова
Произведения, которые прозвучат на концерте, посвящены руководителю Транссибирского Арт-фестиваля Вадиму Репину.
Обновлено в 05:39
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Футбол
Сигурдссон классно поддел игроков «Спартака» после дерби
Исландский хавбек "армейцев" Арнор Сигурдссон подвёл итоги поединка против "Спартака", в частности заявив, что этот дубль стал самым важным в его профессиональной карьере и согласившись с тем, что второй гол решил судьбу встречи.
Обновлено в 02:29
Происшествия
ФСБ внесла сообщество «Сеть» в список террористических организаций
«Сеть»* стала 30-й организацией, вошедшей в список ФСБ.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Алексея Прокопенко доставили в суд под конвоем и в наручниках
Председательствует на процессе судья Сергей Сотсков. Алексея Прокопенко завели в здание суда под конвоем и в наручниках.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Стреляющий бревнами танк Т-80 попал на видео
В интернете появились кадры, на которых видно, как российский танк Т-80 произвёл выстрел поленом.
Обновлено в 00:04
Транспорт
Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание
В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».
Обновлено в 05:44
Технологии
Операторы связи и ФСБ выступили против встроенных сим-карт в России
Операторы сотовой связи МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" и ФСБ высказались против внедрения в России технологии встроенных сим-карт eSim, позволяющей подключиться к сотовой сети без сим-карты.
Обновлено в 05:53
Политика
Большинство россиян выступили против закона о неуважении к власти
Что россияне думают о законах Клишаса Более половины россиян — 64% — считают, что недавно принятые законы о наказании за неуважение к власти и за распространение недостоверных новостей призваны не допустить критики власти.
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Общество
Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком
Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Ставропольском крае загорелось нефтехранилище
Нефть в открытом нефтехранилище загорелась в Нефтекумском городском округе Ставропольского края 8 апреля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 06:10
Общество
Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске
Обновлено в 05:34
Футбол
Леонид Слуцкий назвал судью богом и сравнил с официантом
Сразу после финального свистка в матче «Витесса» с ПСВ Леонид Слуцкий дал комментарий местному телевидению.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Кремль оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским
Российский президент Владимир Путин открыт для конструктивного диалога, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:20
Политика
Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области
Президент Украины Петр Порошенко отстранил от должности губернатора Одесской области Максима Степанов, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 05:34