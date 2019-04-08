Футбол

Рокки рассудит «МЮ» и «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 05:26

Аякс — Ювентус
10 апреля
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Амстердам Арена»
Стали известны арбитры, которые буду работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" и "Аякс" – "Ювентус", информирует официальный сайт УЕФА.
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Рокки рассудит «Манчестер Юнайтед» и «Барселону» в матче ЛЧ

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Soccer.ru05:59

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Рокки рассудит «МЮ» и «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов

РИА Новости05:40
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