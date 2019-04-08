Футбол
Рокки рассудит «МЮ» и «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс 05:26
Стали известны арбитры, которые буду работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" и "Аякс" – "Ювентус", информирует официальный сайт УЕФА.
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Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Многоэтажный торговый центр горит в Приморье
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков поддержал Татьяну Навку на премьере шоу «15 лет успеха»
В новом представлении "15 лет успеха" задействованы звезды, которые уже много лет работают бок о бок с Авербухом: Татьяна Навка и Роман Костомаров, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, Алексей Полищук и многие другие звезды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко отстранил Степанова от должности, временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Сергей Паращенко.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская показала семилетнего сына
Известная российская актриса, дочь Михаила Боярского Елизавета показала на своей страничке в социальной сети фотографию своего старшего сына.
Обновлено в 07:57
Игры
В Китае запустили мирового конкурента Steam
Обновлено в 06:08
Политика
В Кремле ответили на готовность Зеленского к переговорам с Путиным
Отвечая на вопросы журналистов, готова ли российская сторона к переговорам с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, представитель Кремля напомнил, что Москва — не участник внутриукраинского конфликта.
Обновлено в 06:26
Общество
В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви
Обновлено в 00:42
Политика
Глава Хакасии подал в суд на Михаила Леонтьева
Глава Хакасии Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства после резкого высказывания телеведущего Михаила Леонтьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
Обновлено в 06:42
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Энергетика
Мировые цены на нефть достигли максимума
Майские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской биржи выросли в цене на 0,48% до $63,38 за баррель.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
ИГ опубликовало видео с телами российских военных
Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Башкирии мать напала с ножом на пятилетнюю дочь
Отец бросился в баню и обезоружил супругу, напавшую с ножом на пятилетнюю дочь.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Экономика
Игорь Чайка создаст в Москве новый бизнес на миллиарды рублей
В 2019 году компании намерены создать совместное предприятие по выпуску стрелочных переводов, рассказал Forbes совладелец БЭТ Игорь Чайка.
Обновлено в 02:01
Экономика
В России для автомобилистов хотят ввести два новых налога
Возможное появление экологического налога для автомобилистов специалисты связали с тем, что ранее в Минтрансе РФ рассматривали возможность заменить транспортный налог экологическим.
Обновлено в 01:09
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Общество
В Архангельске прошел митинг против строительства мусорного полигона
Обновлено вчера в 11:26
Армия и оружие
Первые истребители Су-57 может получить авиационный полк в ЮВО
Истребители пятого поколения Су-57 может первым получить один из авиационных полков Южного военного округа.
Обновлено в 06:55
Общество
Суд отпустил Серебренникова из-под домашнего ареста
4. Освободить режиссера призывали Кобзон, Оксимирон, Кейт Бланшетт и Изабель Юппер Серебренников находился под домашним арестом с августа 2017 года.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский рассказал о плане прекращения войны в Донбассе
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в случае победы в предстоящем втором туре выборов первым делом решил заняться вопросом прекращения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:22
Общество
В Москве 8 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности
В Москве и Московской области 8 апреля с 9.00 из-за сильного ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности.
Обновлено вчера в 08:00
Здоровье
Российские регионы отказались закупать лекарства для больных ВИЧ
За год выросло число регионов, не участвовавших в закупках лекарств для лечения больных ВИЧ. Если в 2017 году их был 21, то в 2018 – уже 35.
Обновлено в 08:11
Культура
6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона
Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.
Обновлено в 04:40
Кино
В Доме кино простились с Алексеем Булдаковым
Церемония прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым прошла в понедельник в столичном Доме кино.
Обновлено в 08:08