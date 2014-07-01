«Эвертон» рассматривает подписание защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо. Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, ранее «ириски» делали запрос о приобретении Криса Смоллинга, однако «МЮ» ответил отказом. Теперь ливерпульский клуб переключился на 29-летнего аргентинца.

Рохо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»

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