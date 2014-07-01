Футбол

Рохо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»ProstoProSport 08:46

«Эвертон» рассматривает подписание защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо. Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, ранее «ириски» делали запрос о приобретении Криса Смоллинга, однако «МЮ» ответил отказом. Теперь ливерпульский клуб переключился на 29-летнего аргентинца.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Эвертон» отказался платить «МЮ» за Рохо и предлагал лишь аренду

Sports.ru14:57

Рохо останется в «МЮ»

Спорт-Экспресс12:58

«Эвертон» заинтересован в трансфере бывшего защитника «Спартака»

Bobsoccer05:20

Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»

Чемпионат09:04

Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Эвертон»

Матч ТВ08:46

«Эвертон» рассчитывает подписать Рохо из «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт07:19

Эвертон хочет заполучить экс-защитника «Спартака»

Sport.ru10:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека

Обновлено в 14:33
Происшествия

В Москве напали на депутата Госдумы во время встречи с избирателями

Группа из 10-15 человек устроила потасовку в районе Бирюлево Западное на юге Москвы во время встречи депутата Госдумы Бориса Чернышова с избирателями, неизвестные попытались отобрать у парламентария его удостоверение.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом

Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД России.
Обновлено в 16:09
ЖКХ

В Петербурге после дождя затопило торговые центры и аэропорт Пулково

Обновлено в 17:23
Происшествия

Пенсионерка сутки отпугивала медведя рычанием в трясине

В Хабаровском крае пенсионерка застряла в болоте и на протяжении полутора суток отпугивала медведя рычанием.
Обновлено в 09:27
Общество

В МЧС назвали время пика непогоды в Москве

Обновлено в 18:36
Происшествия

Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Футбол

Тун — Спартак 2:3

«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:10
Политика

США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Футбол

«Торино» разгромил солигорский «Шахтер» в квалификации Лиги Европы

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Торино» на своем поле разромил солигорский «Шахтер».
Обновлено в 17:02
Хоккей

«Авангард» обыграл СКА в матче предсезонного турнира в Сочи

Обновлено в 15:12
Экономика

Правительство согласовало расчет тарифов на воду и тепло по эталону

Правительство РФ согласовало план перехода на расчет тарифов на водо- и теплоснабжение и водоотведение по методу эталонных затрат.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Боевики выпустили четыре снаряда в направлении российской базы Хмеймим

В двух километрах от российской авиабазы Хмеймим разорвались четыре снаряда, выпущенные боевиками.
Обновлено в 11:57
Наука

Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров

Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Армия и оружие

В США назвали лучший самолет СССР

Обновлено в 17:05
Наука

Создано искусственное сердце для тестирования лекарств

Поместив получившийся материал в микроскопические лунки с волокнами, через семь дней процесса клетки сформировались в конечный результат – искусственное и вполне работоспособное сердце.
Обновлено в 01:37
Происшествия

На западе Турции произошло землетрясение. Пострадали более 20 человек

В Турции после подземных толчков медицинская помощь потребовалась более чем двум десяткам человек, заявил 8 августа журналистам руководитель турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям Мехмет Гюллюоглу.
Обновлено в 10:30
Происшествия

ДТП с комплексом С-300 произошло в Белоруссии

С участием зенитно-ракетного комплекса С-300 "Фаворит" в белорусском Полоцке произошло ДТП.
Обновлено в 16:42
Общество

Организаторов митинга 10 августа вызвали на встречу в полицию

Организаторов согласованной акции 10 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму вызвали в отдел полиции по ЦАО, написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Эльвира Вихарева.
Обновлено в 17:28
Политика

Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму

Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

НАТО отказалась раскрыть «начинку» будущих АВАКСов

Эстония обратилась в Североатлантический альянс с просьбой раскрыть технологическую «начинку» будущих АВАКСов – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения, которые должны прийти на замену текущим E-3A.
Обновлено в 18:10
Футбол

Адриано пришел на презентацию в «Палмейрасе» вместе с русской девушкой

Бывший нападающий «Спартака» Луис Адриано пришел на презентацию в бразильском «Палмейрасе» вместе со своей русской девушкой.
Обновлено в 16:38
Футбол

УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал список претендентов на индивидуальные награды по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Обновлено в 09:36
Здоровье

Число больных раком детей в России достигло исторического максимума

Число детей со злокачественными образованиями под диспансерным наблюдением в 2018 году составило 26 955 человек, следует из данных Росстата, которые приводит Rambler News Service.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Боевую машину на шасси «Спрут-СД» создают для ВДВ

В новой бронемашине для ВДВ соединят шасси самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД» и безэкипажный боевой модуль «Эпоха».
Обновлено в 07:35
Политика

Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство

Российский самолет получил разрешение на пролет над территорией Украины, несмотря на действующий запрет, сообщается на странице в Facebook украинского госпредприятия «Украэрорух», занимающегося обслуживанием воздушного движения.
Обновлено в 19:28
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Экономика

Банки РФ обменяются номерами телефонов клиентов

ЦБ РФ в четверг, 8 августа, порекомендовал расширить перечень сведений, которыми банки обмениваются в рамках борьбы с переводами денег без согласия клиента, включив сведения о номере карты получателя средств и мобильный телефон.
Обновлено в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маркос Рохо
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, защитник клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины. Выступает на позициях центрального и левого защитника. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное