Футбол
Рохо может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон»ProstoProSport 08:46
«Эвертон» рассматривает подписание защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо. Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, ранее «ириски» делали запрос о приобретении Криса Смоллинга, однако «МЮ» ответил отказом. Теперь ливерпульский клуб переключился на 29-летнего аргентинца.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:50, Вашингтон
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