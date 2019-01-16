Футбол

Рохо летом покинет «Манчестер Юнайтед»
Soccer.ru
00:48

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, вероятно, станет первой жертвой планов тренерского штаба команды по укреплению оборонительной линии. Рохо в текущем сезоне сыграл только 149 минут, а на прошлой неделе он покинул сбор МЮ из-за травмы и поехал в Аргентину.
Soccer.ru00:48

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Рохо покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

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Экс-игрок «Спартака» Рохо уйдет из «Манчестер Юнайтед» летом

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Sports.ru00:34
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Маркос Рохо
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, защитник клуба английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины. Выступает на позициях центрального и левого защитника. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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