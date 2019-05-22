Экономика
Bloomberg назвало самого богатого человека в историиРеальное время вчера в 03:47
Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста Сэмюэла Уильямсона, создавшего методику сравнения цен и стоимости денег в различные периоды мировой истории.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:43, Ашберн
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Политика
Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Рады
Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку
Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес
Мать рэпера Децла сменила замки после переезда невестки и внука
Мать рэпера Децла, умершего минувшей зимой после концерта в Ижевске в возрасте 35 лет, поменяла замки в квартире после того, как внук и невестка переехали.
Обновлено в 03:08
Общество
Власти Екатеринбурга отказались от строительства храма в сквере
После проведенного ВЦИОМ опроса, в ходе которого жители Екатеринбурга высказались против строительства храма в сквере, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что конфликт исчерпан и попросил городские власти не рассматривать вариант возведения храма там.
Обновлено вчера в 11:49
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Обновлено в 03:01
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
Сотрудники прокуратуры начали проверку информации, что приемная комиссия гимназии №4 Перми утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек, поступающих в первый класс, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.
Обновлено в 02:10
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Наука
Вороны могут заражать друг друга плохим настроением
Ученые из Венского университета провели исследование и выяснили, что вороны способны оказывать эмоциональное воздействие на своих сородичей, причем, как правило, исключительно негативное.
Обновлено 21 мая в 15:49
Политика
На Порошенко завели второе уголовное дело
Ранее на бывшего президента Украины Петра Порошенко завели уголовное дело по факту возможной государственной измены.
Обновлено вчера в 09:55
Гаджеты
В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone
Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
В США могут запретить продажу сигарет лицам младше 21 года
Аналогичные законы были приняты в 14 американских штатах, а одна из крупнейших торговых сетей Walmart США запретила продажу табачных изделий лицам младше 21 года и изъяла из оборота электронные сигареты.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже
Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Италии погибла россиянка
В Италии туристический автобус попал в ДТП, в результате погиб один пассажир. Согласно последним данным, это женщина, гражданка России.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллионов рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании
Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Минздрав назвал число умерших от врачебных ошибок
Второй по массовости причиной смертности в России статистика называет злокачественные новообразования.
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.
Обновлено вчера в 20:10
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
На проспекте Ударников ночью сгорели четыре иномарки
Обновлено в 00:28
Транспорт
«Аэроэкспресс» намерен запустить двухэтажные поезда в Шереметьево
Компания «Аэроэкспресс» хочет запустить двухэтажные поезда в столичный аэропорт «Шереметьево», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации 23 мая.
Обновлено в 02:37
Политика
SpaceX подала в суд на правительство США. Детали иска засекречены
SpaceX подала в суд на правительство США, сообщает The Washington Post.
Обновлено 20 мая в 03:40
Футбол
Президент «Нанта» насильно продал Эмилиано Салу в «Кардифф»
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что президент "Нанта" Вальдемар Кита переложил ответственность в гибели Салы на "Кардифф Сити".
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика
Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта
Обновлено вчера в 14:08