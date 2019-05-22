Bloomberg назвало самого богатого человека в историиРеальное время вчера в 03:47

Нефтяной магнат Джон Рокфеллер, живший в США на рубеже XIX и XX веков, является самым богатым человеком в истории. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономиста Сэмюэла Уильямсона, создавшего методику сравнения цен и стоимости денег в различные периоды мировой истории.

Bloomberg назвало самого богатого человека в истории

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