Футбол
Ройс вернулся к тренировкам с «Боруссией»Soccer.ru 09:25
Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс сегодня провел полноценную тренировку с командой.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Музыка
Певица Maruv не поедет на Евровидение от Украины
Обновлено в 12:13
Общество
Игорь Малашенко покончил с собой
Медиаменеджеру, экс-гендиректору и одному из создателей компании НТВ Игорю Малашенко было 64 года, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 10:06
Авто
В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Экономика
Российские пенсионеры получат доплаты
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Политика
Дочь Дмитрия Пескова стажируется у депутата Европарламента
Обновлено в 13:36
Политика
Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя
Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Казахстане арестован журналист, призывавший «резать русских»
Расследование против Бистаева было начато после публикации видео, на котором он призывает «резать русских» и «устроить им голодомор», а также высказывает мнение, что казахстанцы «живут в оккупированной стране».
Обновлено в 06:38
Политика
Песков опроверг сообщения, что Путин счел задержание Калви оправданным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся информацию о том, что на прошлой неделе на одной из закрытых встреч Владимир Путин высказал свою позицию относительно задержания основателя Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
На Украине задержали экс-главу Генштаба
Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Недвижимость
Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья.
Обновлено в 13:38
Общество
Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт
Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Националиста Дацика выпустили на свободу
Обновлено в 09:49
Политика
На выборах в Молдавии лидируют социалисты
Обновлено в 03:02
Спорт
Губерниев уверен в двухлетней дисквалификации для Васильевой
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно информации о том, что биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:50
Политика
Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию
Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59
Политика
США запросили экстренное заседание в Совбезе ООН по Венесуэле
Соединенные Штаты запросили экстренное заседание в Совете безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 12:47
Происшествия
Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником
Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Экономика
Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жилья
До 2016 года минимальный срок владения любой недвижимостью, после которого разрешалось не платить налог с продажи, составлял три года.
Обновлено в 08:26
Политика
США заверили лидера оппозиции Венесуэлы в поддержке
На встрече Группы Лимы в Колумбии вице-президент США Майкл Пенс встретился с лидером оппозиции и «временным президентом» Венесуэлы Хуаном Гуайдо.
Обновлено в 12:19
Хоккей
«Локомотив» с трудом обыграл «Сочи» в первом матче плей-офф
Хоккеисты "Локомотива" одержали первую победу в Кубке Гагарина против "Сочи".
Обновлено в 13:42
Энергетика
Трамп вновь призвал ОПЕК не пытаться поддержать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК не предпринимать меры для поддержания цен на нефть, которые он считает слишком высокими.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза
Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания.
Обновлено в 11:08
Экономика
Фонд Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убытком
Чистый убыток в четвертом квартале составил $25,4 млрд против чистой прибыли $32,6 млрд за тот же период прошлого года.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
Школьники в Германии вместо уроков отправились на экологический митинг. Ангела Меркель обвинила в этом Москву
«360» пообщался с жителями городов Германии и узнал, почему дети ходят на демонстрации вместо уроков, и правда ли Москва виновата в новом внеклассном увлечении школьников.
Обновлено в 13:30
Единоборства
Спарринг-партнера Макгрегора отстранили за драку с Нурмагомедовым
Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) отстранила спарринг-партнера бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Диллона Дэниса за потасовку после поединка ирландца с чемпиом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:44
Политика
Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС
В понедельник, 25 февраля, профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза № 2», пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы.
Обновлено в 08:31
Футбол
Адвокат Мамаева: Нужно чудо, чтобы суд смягчил меру пресечения
Обновлено в 09:49
Политика
Трамп вылетел в Ханой на переговоры с Ким Чен Ыном
Обновлено в 12:51