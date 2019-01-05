Футбол

Ройс признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году
Матч ТВ
07:58

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году по версии болельщиков. Он набрал 33,9%, почти на 3 процента опередив занявшего второе место защитника «Баварии» Джошуа Киммиха. Третье место занял игрок "Манчестер Сити" Лерой Зане (10,3%).
Матч ТВ07:58

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Ройс признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году

Спорт-Экспресс08:00

Ройс признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году

Матч ТВ07:58

Ройса признали лучшим футболистом сборной Германии в 2018 году

Советский спорт07:51

Ройса признали лучшим футболистом сборной Германии в 2018 году

Sport24.ru07:41

Ройса признали лучшим футболистом сборной Германии в 2018 году

Чемпионат07:23

Марко Ройс признан болельщиками лучшим игроком сборной Германии 2018 года

РИА Новости07:05

Ройс признан лучшим игроком сборной Германии в 2018 году

Sports.ru06:31
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