Нападающий "Боруссии" из Дортмунда Марко Ройс стал лучшим игроком ноября в немецкой Бундеслиге. В ноябре форвард сыграл три матча в чемпионате Германии, в которых забил три гола, а также, отдал один результативный пас.

Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге

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