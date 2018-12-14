Футбол

Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре
Бомбардир.ру
вчера в 14:34

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс признан Бундеслигой лучшим футболистом ноября. В прошлом месяце форвард провел три матча внутри соревнования.
Бомбардир.рувчера в 14:34

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Ройс стал лучшим игроком ноября в Бундеслиге

Спорт-Экспрессвчера в 14:31

Ройс признан лучшим игроком ноября в бундеслиге

Sportbox.RUвчера в 12:50

Ройс признан лучшим игроком ноября в бундеслиге

Матч ТВвчера в 12:50

Ройс признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре

Советский спортвчера в 11:30

Ройс признан лучшим игроком Бундеслиги в ноябре

Чемпионатвчера в 11:27

Ройс признан лучшим игроком бундеслиги в ноябре

Sport.ruвчера в 11:59

Марко Ройс признан игроком месяца в Бундеслиге

Sport24.ruвчера в 11:03
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Немецкий футболист, крайний атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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