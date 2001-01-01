Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс считает, что лидирование в турнирной таблице бундеслиги на протяжении первой половины сезона не будет иметь смысла до тех пор, пока команда не выиграет титул немецкой лиги.

Матч ТВ 00:48