Футбол

Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии»Евро-футбол.ру 03:15

Нидерланды — Германия
2 – 3
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
15′
Лерой Сане
34′
Серж Гнабри
Дэйли Блинд
38′
Райан Бабел
Стивен Бергвейн
46′
Маттейс Де Лигт
48′
Мемфис Депай
63′
70′
Леон Горетцка
Илкай Гюндоган
88′
Серж Гнабри
Марко Ройс
90′
Нико Шульц
Мартен де Рон
Люк де Йонг
90′+1′
Вингер сборной Германии Марко Ройс высказался о победе над командой Голландии (3:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии»

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