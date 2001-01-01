Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии»Евро-футбол.ру 03:15

Вингер сборной Германии Марко Ройс высказался о победе над командой Голландии (3:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии»

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