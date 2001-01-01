Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии»Евро-футбол.ру 03:15

Вингер сборной Германии Марко Ройс высказался о победе над командой Голландии (3:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Ройс: «Победа в Голландии говорит о характере сборной Германии»

Политика Суд отменил решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата Грудинину Мещанский суд Москвы признал незаконным решение ЦК КПРФ о передаче думского мандата, ставшего вакантным после смерти Жореса Алферова, экс-кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

Общество Росмолодежь наделили правом принимать решение о блокировке сайтов Правительство наделило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) правом принимать решения о блокировке сайтов.

Происшествия В Югорске детское питание хранили в морге В здании городского морга Югорска обнаружили крупную партию детского питания, полиция проводит проверку.

Энергетика В ФРГ не увидели причин для нарушения поставок по «Северному потоку» Министерство экономики и энергетики Германии не увидело причин для нарушения поставок газа по морскому трубопроводу «Северный поток» при принятии текущего проекта изменений в Газовую директиву Евросоюза.

Происшествия Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне» В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.

Происшествия Дело Кокорина и Мамаева передали в суд Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

Политика Грузии снова пообещали членство в НАТО Столтенберг подчеркнул, что Грузия является уникальным партнером для Североатлантического альянса, и объявил о продолжении совместной работы по подготовке страны к вступлению в НАТО.

Энергетика Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррель К настоящему моменту нефть марки Brent потеряла в цене 9 центов (0,13%) и торгуется на уровне $66,94 за баррель.

Политика Путин поздравил Грецию с Днем независимости В понедельник, 25 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил своего греческого коллегу Прокописа Павлопулоса и премьер-министра республики Алексиса Ципраса с Днем национальной независимости.

Авто BMW тестирует электрокары за Полярным кругом Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.

Общество Росавиация ограничила полеты Nordwind ради безопасности Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

Экономика «Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20% С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.

Политика Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.

Экономика ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.

Армия и оружие National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.

Происшествия В Подмосковье вынесен приговор убийцам женщины и ее сына Следствием и судом было установлено, что летом 2014 года Грачев познакомился с 42-летней женщиной и выяснил, что она собирается продать дом с земельным участком в городском округе Домодедово и что кроме восьмилетнего сына у нее нет родственников.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Политика Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.

Политика Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.

Армия и оружие Украинская полиция решила отказаться от автоматов Калашникова Украинская полиция планирует на 90% отказаться от использования автоматов Калашникова и заменить их немецкими MP-5, заявил глава ведомства Сергей Князев в интервью изданию "Обозреватель" в понедельник, 25 марта.

Политика Патрушев: переизбрание Порошенко может привести к распаду Украины По мнению секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, если Порошенко одержит победу в президентской кампании на Украине, то это может привести к развалу всей страны.

Происшествия У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.

Спорт Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер рассказал, что в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.

Авто В России отзывают 350 автомобилей Toyota GT86 Росстандарт информирует об отзыве в России 350 автомобилей Toyota GT86, произведенные с 9 апреля 2012 года по 18 апреля 2013 года.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.