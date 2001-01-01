Футбол

Ройс: «„Боруссия“ потерпела заслуженное поражение»
Евро-футбол.ру
01:40

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал гостевое поражение от "Фортуны" (1:2).
Евро-футбол.ру01:40

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Ройс: «„Боруссия“ потерпела заслуженное поражение»

Евро-футбол.ру01:40

Марко Ройс: «Боруссия» заслужила поражение от «Фортуны»

Спорт-Экспресс01:04

Марко Ройс: «Мы заслужили поражение от „Фортуны“»

Матч ТВ00:33

Ройс: «Мы заслужили проигрыш от „Фортуны“»

Бомбардир.ру01:30
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г.
Обновлено в 05:27
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым

Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:24
Футбол

Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:56
Футбол

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 04:32
Футбол

Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи»

Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.
Обновлено в 02:39
Футбол

Батшуайи может стать партнером Головина в «Монако»

Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи может перейти в «Монако».
Обновлено в 03:09
Футбол

Галицкий увеличил свою долю в ФК «Краснодар» до 66,6%

Обновлено в 04:09
Футбол

Алькасер установил рекорд бундеслиги по голам после выхода на замену

Обновлено в 02:04
Футбол

«Тоттенхэм» нашел замену Маурисио Почеттино

Англичанин считается основным претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», если Почеттино по окончании сезона возглавит «Манчестер Юнайтед» или «Реал».
Обновлено в 04:52
Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Маркиньос: «Мне жаль Рабио, но он принял свое решение»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказал сожаление в связи со скорым уходом из клуба Адриена Рабио.
Обновлено в 00:59
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 17:11
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Марко Ройс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, крайний атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии.
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Боруссия
Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунд. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии. Член лиги G-14 вплоть до её роспуска в 2008 году.
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