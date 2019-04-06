Футбол
Ройс: «Боруссия» играла катастрофически в матче с «Баварией»Sport24.ru 16:26
Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Баварии» в Мюнхене со счетом 0:5 в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.
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Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне
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