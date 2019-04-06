Футбол

Ройс: «Боруссия» играла катастрофически в матче с «Баварией»Sport24.ru 16:26

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал поражение от «Баварии» в Мюнхене со счетом 0:5 в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги.
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Марко Ройс: «Боруссия» не имеет право так играть

Советский спорт16:34

Ройс: «Боруссия» играла катастрофически в матче с «Баварией»

Sport24.ru16:26

Ройс: «Мы ужасно сыграли в обороне»

Soccer.ru16:14

Ройс о 0:5 от «Баварии»: «Мы сыграли катастрофически»

Sports.ru15:40
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В Париже тушат последовавший за взрывом пожар

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Вратарь «Спартака» Селихов сломал палец в матче с ЦСКА

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов получил травму в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, сообщает "Советский спорт".
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Авто

Тюнинг-ателье ABT представило пакет доработок для Audi Q7

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В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
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Новая медицинская специальность появится в России

В Минздраве РФ сообщили, что с 2020 года в России появится новая специальность — врач физической и реабилитационной медицины.
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Министерство культуры РФ предложило разрешить торговлю алкогольными напитками не только в театрах и концертных залах, но и в остальных организациях, ведущих деятельность в сфере культуры.
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Происшествия

Взрыв газа в Подмосковье, есть жертвы

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Обновлено в 02:00
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Неизвестный открыл стрельбу в Дании

Неизвестный открыл стрельбу в городе Хёрсхольм в Дании. По последним данным, пострадали несколько человек.
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Общество

Прах Людмилы Алексеевой захоронили в Вашингтоне

Обновлено в 13:50
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В России испытали новейший комплекс «Панцирь-СМ»

В марте 2019 г. в Астраханской области на полигоне Ашулук были проведены испытания новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ», который является последним вариантом ЗРПК.
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Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
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Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

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Генсек Лиги арабских государств: суверенитет Сирии сильно подорван

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР) за годы войны был серьезно подорван.
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В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев

В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
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Немецкий футболист, крайний атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии.
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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