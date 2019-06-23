Футбол
Рой Кин покинул «Ноттингем Форест» спустя пять месяцевМатч ТВ 08:12
Рой Кин покинул тренерский штаб клуба «Ноттингем Форест». Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» занимал должность помощника главного тренера команды Мартина О’Нила. О причинах отставки не сообщается.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Политика
Для грузинских авиакомпаний «закроют небо»
С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Соответствующее заявление опубликовал Минтранс РФ.
Обновлено в 07:32
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Авто
Минский автозавод выпустил первую партию тягачей, соответствующих стандартам Euro 6
Еще в апреле минувшего года производитель из Минска реализовал свою первую грузовую машину, отвечающую требованиям Euro 6 - МАЗ 5440М9, ее купила организация из города Барановичи, занимающаяся автоперевозками за рубежом и в Беларуси.
Обновлено в 06:45
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Футбол
Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Британские истребители вылетели на перехват пассажирского самолета
Истребители Королевских ВВС Великобритании были подняты в воздух на перехват пассажирского самолета ирландской авиакомпании Ryanair, передает Daily Express.
Обновлено вчера в 20:55
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика
Киев выдвинул Москве ультиматум по инциденту в Керченском проливе
Трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть суда, задержанные после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:27
Авто
Land Rover Defender получил прощальную версию
Издание End Edition, созданное тюнерами из ателье Kahn, получило посвежевший дизайн экстерьера, который дополнили светодиодные фары, новая передняя решетка, более широкие крылья с брутально выступающими болтами, стальные бамперы, вентиляционные отверстия капота, а окрашено все это в матовый черный цвет.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел над испанским авианосцем «Хуан Карлос I», когда тот выполнял маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 05:27
Футбол
Спортдиректор «Сочи»: Глушаков и Комбаров? Кажется, они определились с будущим
Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов прокомментировал информацию, согласно которой защитник Дмитрий Комбаров и полузащитник Денис Глушаков могут присоединиться к сочинской команде.
Обновлено в 08:15
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Гидроцикл столкнулся с лодкой на реке под Воронежем
Гидроцикл столкнулся на реке в Рамонском районе Воронежской области с резиновой лодкой, в которой находились шесть человек - пятеро самостоятельно добрались до берега, один разыскивается.
Обновлено в 08:53
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
Рассекречены документы об обороне Брестской крепости
Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Джо Джо Гомез считает, что хореограф Даниил Глейхенгауз скопировал её танец для показательного номера олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса
Несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
МИД РФ назвал опасными рассуждения об «ограниченной ядерной войне»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков раскритиковал рассуждения американских военных и политиков о перспективах "ограниченной ядерной войны".
Обновлено в 08:33
Политика
Очень много некомфортных вопросов: Песков опроверг домыслы западных СМИ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, которая появилась в ряде западных СМИ, о том, что вопросы для "Прямой линии" с президентом готовят специально обученные люди их структур ФСБ.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
Москалькова призвала омбудсмена в Грузии защищать россиян
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила грузинскую коллегу омбудсмена Нино Ломджарию защитить права россиян, который пребывают в Грузии.
Обновлено в 02:30