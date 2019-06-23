Футбол

Рой Кин покинул «Ноттингем Форест» спустя пять месяцевМатч ТВ 08:12

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Рой Кин покинул тренерский штаб клуба «Ноттингем Форест». Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» занимал должность помощника главного тренера команды Мартина О’Нила. О причинах отставки не сообщается.
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Рой Кин ушел из «Ноттингем Форест» после пяти месяцев работы

Sport24.ru07:51

Рой Кин покинул тренерский штаб «Ноттингем Форест»

РИА Новости07:37

Рой Кин покинул «Ноттингем Форест» спустя пять месяцев

Матч ТВ08:12

Рой Кин покинул «Ноттингем Форест» спустя пять месяцев

Sportbox.RU08:12

Рой Кин покинул тренерский штаб «Ноттингем Форест», проработав там 5 месяцев

Чемпионат08:07

Рой Кин покинул «Ноттингем Форест»

Спорт-Экспресс08:23

Рой Кин покинул тренерский штаб «Ноттингем Форест»

Soccer.ru07:27
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